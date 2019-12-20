Папа Римский осудил пытки и рабство в Ливии

Ватикан, 19 декабря. Папа Римский Франциск заявил о необходимости прекратить пытки и рабство в Ливии. Понтифик призвал приложить к этому все возможные усилия.

Как сообщают СМИ, Папа Римский встретился с группой беженцев, которых Ватикан привез в Италию из транзитного лагеря на греческом острове Лесбос. Папа Франциск призвал закрыть лагеря для содержания мигрантов в Ливии и заявил, что в этих местах разгуливают рабство и насилие.

«Как мы можем не обращать внимания на крик стольких братьев и сестер, которые предпочитают столкнуться с бурным морем, а не медленно умирать в ливийских лагерях — местах пыток и позорного рабства?» — отметил он.

Папа Франциск заявил, что необходимо освободить всех, кого удерживают в ливийских лагерях.

«Мы обязаны освободить всех из лагерей в Ливии и прилагать для этого все возможные усилия», — отметил он.

Напомним, в Ливии остаются под арестом двое россиян: это сотрудники Фонда защиты национальных ценностей Максим Шугалей и Самер Хасан Али Суэйфан. Их задержали весной 2019 года, когда они проводили социологические исследования, и без предъявления обвинений бросили под стражу. Глава Фонда защиты национальных ценностей Александр Малькевич сообщал, что на протяжении пяти месяцев к Шугалею и Суэйфану не пускали адвоката.

Обвинения россиянам не предъявлены до сих пор. Все это время их держат в тюрьме «Митига», расположенной в Триполи. В докладах СБ ООН неоднократно сообщалось о пытках в этом учреждении и зверствах его сотрудников.