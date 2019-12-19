Лепс известил Первый канал о планах Панайотова относительно Евровидения-2020 — источник

Известный российский исполнитель Александр Панайотов, похоже, находится в шаге от поездки в Роттердам на Евровидение-2020 от России. На этот раз все карты сходятся, и высока вероятность, что организаторы остановятся именно на его кандидатуре. Член экспертного совета по развитию информационного общества и СМИ при Госдуме, блогер Вадим Манукян поделился с Федеральным агентством новостей свежей информацией о возможной поездке Панайотова на Евровидение.

Манукян: Лепс протежирует Панайотова на Евровидение-2020

По данным от моего достоверного источника о желании Панайотова представлять Россию на Евровидении-2020 на Первом канале хорошо осведомлены. По имеющимся у меня сведениям, Григорий Лепс, продюсер Александра, уже сообщил руководству канала, что Панайотов полностью готов и хочет представить Россию на Евровидении в будущем году.

Очевидно, с таким мощным продюсером Панайотов может чувствовать себя достаточно уверенно. Не зря Александр называет Лепса «дружеским плечом», «надежным тылом» и «музыкальным папой».

До сих пор памятны слова Лепса на шоу «Голос», когда Панайотов успешно прошел «слепые прослушивания» и выбирал себе наставника.

Лепс ему тогда сказал:

«Чухай ко мне, не прогадаешь».

Похоже, Панайотов действительно не ошибся, выбрав тогда Лепса. По завершении шоу Александр начал успешное сотрудничество с продюсерским центром Лепса, которое продолжается до сих пор. Не каждый артист может похвастаться, что находится со своим продюсером (да еще таким, как Лепс!) на дружеской волне.

Однако, не исключаю, что продюсеры других артистов тоже связывались с Первым каналом, и его руководство примет взвешенное решение, которое позволит отправить в Роттердам от России будущей весной реального претендента на победу. Ведь в этом случае, спустя годы, самый популярный в нашей стране песенный конкурс сможет в 2021 году снова пройти в России!

Кстати, Ольгу Бузову, изъявившую желание поехать на Евровидение, Первый канал в лице Юрия Аксюты уже официально отверг. Яна Рудковская не верит в успех Александра Панайотова, впрочем, она продюсер другого артиста — Димы Билана, — который тоже заявил о своих амбициях.

Однако ранее Билан сказал, что хотел бы принять участие в национальном отборе в 2020 году, так что его мечты, скорее всего, не сбудутся: Первый канал традиционно не проводит национальные отборы, а выбирает претендента по собственным критериям.

Кроме того, нельзя исключить, что уже после Нового года появятся и другие кандидатуры на поездку в Роттердам.

Лично я не сомневаюсь, что именно Панайотов является идеальным кандидатом на Евровидение от России. Судя по высказываниям в СМИ, не сомневаются в этом также Наталья Подольская и Владимир Пресняков-старший. Ну что ж, остается дождаться решения Первого канала, а также, будет ли в итоге Филипп Киркоров и его Dream Team помогать Панайотову, если его кандидатуру утвердят.

В начале этого года, когда все уже понимали, что Сергей Лазарев едет на Евровидение в 2019 году, Александр Панайотов заручился поддержкой Филиппа Киркорова о коллаборации с его Dream Team в случае, если его кандидатуру выберут для следующей поездки. Произошло это в ходе публичной переписки в Instagram. 16 мая Панайотов опубликовал пост, в котором поинтересовался у подписчиков, стоит ли ехать ему на Евровидение в 2020 году, и получил однозначное «да».

Недавно Панайотов во время общения со СМИ заявил, что давно рассматривает для себя возможность поездки на Евровидение, и его интересует подобная перспектива на 2020 год, но обычно дальше шорт-листов, в которых регулярно фигурирует его фамилия, дело не доходит. Возможно, будущий год станет для Александра переломным, и его давней мечте будет суждено сбыться.