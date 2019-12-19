Террористы ПНС Ливии похитили российских социологов ради политического шантажа

Террористы так называемого Правительства национального согласия (ПНС) Ливии, возглавляемого Файезом Сарраджем, похитили российских социологов Максима Шугалея и Самера Суэйфана, пытаясь скрыть, что население страны не поддерживает засевших в Триполи бандитов.

Напомним, в начале 2019 года Фонд защиты национальных ценностей (ФЗНЦ) сформировал группу для проведения социологических исследований в Ливии. Помимо Шугалея и Суэйфана, туда вошел Александр Прокофьев. Перед социологами, которые официально въехали в Ливию по визам, стояла задача побеседовать с местными чиновниками, политиками и лидерами общественного мнения, а также с простыми гражданами страны, чтобы узнать их мнение.

Россияне работали в Ливии совершенно открыто, более того, в страну их пригласил председатель Высшего государственного совета так называемого ПНС Ливии Халед аль-Мишри. Социологи спокойно собирали информацию в Ливии, в том числе в Триполи и близлежащих районах, в течение двух месяцев. 13 мая Прокофьев вылетел в Россию. Шугалей и Суэйфан должны были продолжить работу, однако в ночь с 16 на 17 мая в их дом на нескольких автомобилях нагрянули вооруженные бандиты, которые незаконно захватили россиян.

Позднее выяснилось, что социологов бросили в неофициальную тюрьму «Митига». Она контролируется вооруженной бандитской группировкой RADA, которую возглавляет Абд аль-Рауф Карра. RADA является одним из самых жестоких бандформирований, действующих в Триполи. При этом члены данной банды творят произвол под прикрытием МВД так называемого ПНС Ливии, возглавляемого Фатхи Башагой, который ранее активно участвовал в поддержке исламистских вооруженных батальонов.

Изначально в ФЗНЦ предположили, что россиян похитили ради выкупа, однако истинная причина крылась в другом. Дело в том, что российские социологи встречались в том числе с сыном убитого в 2011 году Муаммара Каддафи Сейфом аль-Исламом Каддафи.

Когда главари ПНС ознакомились с цифрами, подтверждающими, что народ Ливии поддерживает Каддафи и Хафтара, дальнейшую деятельность социологов они посчитали «опасной». Глава ФЗНЦ Александр Малькевич отмечал, что Халед аль-Мишри просил исследователей поделиться информацией. Результаты выглядели настолько угрожающими для ПНС Ливии, что россиян похитили и бросили за решетку. Так, согласно мартовским исследованиям Халеда аль-Мишри поддерживает всего 1,8% опрошенного населения Ливии, а Файеза Сараджа — лишь 7,1%. Хафтар и Каддафи набрали при этом 27% и 26,6% соответственно.

«Задержание социологов боевики использовали для откровенного политического шантажа. Бандиты заявляли нам адресованные правительству России политические требования. В частности, что Москва должна поменять свой вектор политики по отношению к ливийской проблематике. Это абсурд. Мы общественная организация и не представляем российское правительство», — рассказал Малькевич.

По словам Малькевича, первые месяц–полтора задержанные социологи находились в заложниках у бандитов. Позже агентство Bloomberg со ссылкой на заключение прокуратуры Ливии заявило, что встречи россиян с Каддафи были «вмешательством в выборы в Ливии». При этом в Ливии нет ни выборов, ни даже правовой базы для их проведения — конституция страны до сих пор не разработана.

«Вмешательство в несуществующие выборы им стали приписывать как раз именно с подачи Bloomberg, возможно даже под диктовку. У меня складывается впечатление, и наши источники это подтверждают, что все это звенья одной цепи», — рассказал Малькевич.

Фейк о вмешательстве публиковал и «Проект.Медиа», контролируемый беглым олигархом Михаилом Ходорковским. В своей публикации основатель проекта Роман Баданин представил данные с ноутбука Максима Шугалея, который забрали бандиты RADA при захвате россиян. Это наводит на мысли о связи «Проекта» либо с бандформированиями, либо со спецслужбами других стран, сотрудники которых допрашивали социологов. Кроме того, очевидцы похищения россиян сообщали об американцах, присутствовавших при этом преступлении.

На данный момент о судьбе похищенных социологов известно мало. Неофициальная тюрьма «Митига», в которой их удерживают, славится нечеловеческими пытками и жестоким отношением к заключенным. Именно в этом «учреждении» провел около трех лет капитан корабля «Теметерон» Владимир Текучев. По его словам, узников здесь держат в таких тесных камерах, что спать приходится посменно.

Адвокат Шугалея и Суэйфана ранее рассказывал, что пока их жизни ничего не угрожает, однако на них оказывают жесточайшее психологическое давление.

«Состояние социологов ужасное. Видно, как на них сказались условия заключения», — сообщил Прокофьев, работавший с похищенными россиянами.

Он также напомнил, что, например, США и Израиль в случае похищения своих граждан не гнушаются применять силу, в том числе и военную, для освобождения соплеменников, чего не делает Россия.