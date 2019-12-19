Ученые объяснили редкость черного окраса кошек

Москва, 19 декабря. Ученые провели исследование, чтобы выяснить, почему черные кошки редко встречаются в дикой природе.

Специалисты отмечают, что животных с темным окрасом шерсти в науке называют меланистами. По научным данным, кошек-меланистов встречается не так много.

В новом исследовании ученые решили установить, каким образом черные кошки коммуницируют друг с другом. Известно, что очень темный окрас характерен для животных, ведущих ночной образ жизни, поскольку хорошо маскирует в отсутствии солнечного света, сообщает издание «Ридус».

«Маскировка — это хорошо, однако у кошек есть уникальная «маркировка» — белые пятна на ушах, с помощью которых они общаются друг с другом», — отмечают авторы исследования.

Как правило, кошки демонстрируют свои белые пятнышки в моменты опасности, однако у черных кошек этих отметок нет.

Темный окрас помогает кошкам во время охоты, позволяя скрытно приблизиться к жертве, однако возможности подавать сигналы тревоги своим сородичам у них нет.

«Черных кошек в природе не может быть много еще и потому, что они не могут общаться с остальными. А для животных крайне важно коммуницировать», — заключают ученые.

Именно поэтому черных кошек встречается не так много, как их сородичей с другими окрасами. Тем не менее кошки-меланисты могут распознавать сигналы об опасности других животных.