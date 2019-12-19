Московские медики призвали не верить вбросу Васильевой об увольнениях под дулом в ГОКБ №1

Московские власти решили судьбу зданий гинекологического отделения Городской клинической онкологической больницы №1 после реконструкции. Их передадут Центру паллиативной помощи Нюты Федермессер. Сама общественница подтвердила это в фейсбуке, назвав журналистов, подхвативших непроверенную информацию Анастасии Васильевой из «Альянса врачей», непрофессионалами.

Федермессер рассказала, что вчера разбиралась со слухами в СМИ о закрытии больницы и давлении на сотрудников через Росгвардию, которые пошли после сигнала Анастасии Васильевой. Она подробно изложила, почему считает эти корпусы неподходящими для оказания хирургической медицинской помощи по гинекологическому профилю — слишком узкий профиль специалистов, нет достаточно хорошо оборудованной реанимации и так далее.

«Эти корпуса передаются нам, Центру паллиативной помощи, для организации там паллиативной помощи и коек сестринского ухода. Это очень востребованная помощь. В государственных клиниках города сестринских коек нет. Совсем. И для организации этой помощи вполне подходят два корпуса на Щипковском. А вот для качественной гинекологической помощи - эти корпуса не подходят. Я не хочу ложиться в больницу, где нет реанимации, в больницу, где узкий профиль. Хочу, уж если предстоит сдаться, оказаться в условной Первой Градской, где никакое мое состояние или диагноз не будут неожиданностью для персонала, где консилиум собирается из специалистов внутри», — написала она.

С выводами Федермессер можно спорить, но то, что глава «Альянса врачей» соврала, сообщив о «рейдерском» захвате и о планах передать освободившееся здание под элитное жилье — очевидно. Извиняться за это пока никто, естественно, не подумал.

Много шуму из ничего

Вчера подруга Навального Анастасия Васильева из «Альянса врачей» ворвалась в корпус больницы №1 и по итогам выложила видео, на котором присутствовали сотрудники Росгвардии. По версии Васильевой, больницу закрывают, медиков вынуждают уволиться «по собственному желанию», а так как они этого не хотят, администрация вызвала Росгвардию, чтобы надавить на несогласных.

Васильева пронеслась по коридорам, сняв несколько роликов, и уехала из больницы после встречи с главой московского Депздрава, но случай начали активно обсуждать. Вскоре главный врач больницы Всеволод Галкин записал обращение, в котором изложил ситуацию глазами сотрудников. Выяснилось, что Васильева сорвала работу больницы и конференцию, которая проходила утром, что сотрудников трудоустраивают, и 16 человек работу уже получили, и самое интересное, что Росгвардию никто из персонала не вызывал – охранник нажал «тревожную кнопку» по просьбе «неизвестного лица», за что был уволен.

В Депздраве акцию Васильевой назвали провокацией и опровергли все слухи об увольнениях – с медиками общаются, и работают индивидуально, многие уже нашли работу. Позже появились некоторые подробности общения Васильевой с людьми.

На вопросы докторов и персонала не отвечала, прерывала совершенно по-хамски, как выразились в канале «Акитилоп», и открыто говорила, что пришла лишь в интересах своего «профсоюза».

«Кошмарить народ» через вбросы о медицине

Такой «защитник интересов медиков», как Анастасия Васильева, понимания у них не нашел. Сами же сотрудники больницы рассказали, что корпуса давно нуждаются в ремонте, а они рады работать и в новом здании, о чем сказал заведующий филиалом Андрей Слонов.

В канале «Записки юного врача» выходку главы «Альянса врачей» назвали попыткой «кошмарить народ», призвали не верить вбросам и вспомнили, что это не единственный случай, когда оппозиция пытается освещать непонятные им темы, устраивая в итоге скандал. И такие народные защитники вызывают лишь смех.

Публицист Ортега заметил, что кому угодно, только не структурам Навального лезть в медицину — когда-то его подруга Мария Гайдар пыталась «оптимизировать» здравоохранение в Кировской области при губернаторе Никите Белых, и ничего хорошего из того не вышло.

В этот раз все происходит точно так же – «Альянс врачей» щедро раздает обещания и заманивает в свой так называемый профсоюз – на кону выборы в Госдуму 2021 года. Но как только надобность в поддержке огромного медицинского сообщества отпадет, всех активистов быстро забудут, а как они будут смотреть в глаза коллегам, которые лечили, пока те митинговали и писали жалобы – об этом ни Васильева, ни Навальный думать не хотят.

«Кошмарить народ» через вбросы об ужасах российского здравоохранения – очень старый прием оппозиционеров. Пациентом может оказаться каждый, врачи – массовая и уважаемая обществом профессия, не секрет, что работы у них много, а зарплаты у большинства пока неадекватно низкие их квалификации и труду. Люди переживают и сочувствуют медикам, реагируя на несправедливость в их сторону, и на реальные случаи важно обращать внимание вовремя.

Но только топорные выдумки о «рейдерстве» и принудительном увольнении в попытках набрать политический капитал, как это делает Васильева, системе здравоохранения никак не помогают стать лучше, а лишь мешают тем, кто реально что-то делает.