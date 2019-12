Московские медики призвали не верить вбросу Васильевой об увольнениях под дулом в ГОКБ №1

Заявление главного врача ГБУЗ «ГКОБ №1» ДЗМ Всеволода Николаевича Галкина о ситуации с капитальным ремонтом зданий филиала №2 (гинекологическое отделение). С каждым сотрудником гинекологического отделения филиала №2 ГКОБ№1 проводится индивидуальная работа. На сегодняшний день уже трудоустроены 16 сотрудников и переводятся в другие филиалы нашего учреждения. Остальным сотрудникам при содействии департамента здравоохранения предлагаются вакансии в различных гинекологических отделениях больниц города Москвы. Некоторые представители "Альянса врачей", в частности, Анастасия Васильева, уже на протяжении двух дней срывают работу лечебного учреждения. Сегодня, проникнув в больницу, Анастасия сорвала работу утренней врачебной конференции. В связи с появившимися в средствах массовой информации публикациями о вызове сотрудников Росгвардии в гинекологическое отделение городской клинической онкологической больницы №1, я, как главный врач, считаю необходимым заявить, что ни я и никто из сотрудников Росгвардию не вызывал.​ Кнопка тревожного вызова была нажата сотрудником ЧОПа по просьбе неизвестного лица и мы расцениваем это как провокацию. Я бы хотел заявить при этом, что наши методы работы совершенно другие – это доброжелательное и коллегиальное обсуждение тех проблем и вопросов, которые возникают в коллективе. На сегодняшний день в лечебном процессе задействованы всего лишь 2 этажа 6-этажного здания. И те условия, в которых находятся здания, не позволяют в полной мере обеспечить безопасность пациентов ​ и лечебный процесс на самом современном уровне.

