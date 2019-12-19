Эксперт объяснил, почему Россия не заключает военный союз с КНР

Политолог Владимир Брутер уверен, что заключение военного союза с Китаем зависит от мировой обстановки.

Ранее во время большой пресс-конференции президент России Владимир Путин сообщил, что Москва пока не планирует создавать военный союз с Китайской Народной Республикой.

«У нас нет военного союза с Китаем, и мы не планируем его создавать. Наше военное сотрудничество в Китае развивается в том числе в области технологий», — сказал глава государства, отвечая на вопросы журналистов.

По словам российского лидера, Пекин способен и сам создать систему предупреждения о ракетном нападении (СПРН), но «с нами он может это сделать быстрее», поскольку это вопрос безопасности стратегического партнера России.

«Но это не система нападения, она чисто оборонительная. Такими пока обладают только США и Россия, она не подталкивает к агрессии», — добавил президент.

Комментируя заявление президента, политолог Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер в интервью корреспонденту Федерального агентства новостей сообщил, что «строго говоря, в словах гаранта речи не идет о том, что военного союза с Китаем не будет никогда».

«Здесь не может быть никакой детерминированности, ведь если ситуация потребует военного союза с КНР, вряд ли Владимир Путин скажет, что не будет его создавать. Никто же не знает, как будет развиваться ситуация в будущем. А что, сенат вчера не принял решение о введении очень жестких санкций против «Северного потока — 2»? А что, они не могут быть продлены на другие российские объекты? Путин сказал, что на данный момент Россия не намерена заключать такой союз с Китаем, и это правда, но это вопрос ситуации, а не вопрос, на который можно ответить конкретно — да или нет. Возможно, сейчас мы этого не планируем, но мы не можем сказать, что этого никогда не будет», — пояснил эксперт.

В настоящее время между Москвой и Пекином сложилось стратегическое партнерство, которое в свою очередь предполагает и создание при необходимости в будущем военного союза. К тому же военный союз не обязательно должен заключаться на большой срок, как это произошло с НАТО.

«Вполне возможно, что он может быть и более ограниченным во времени и в действиях. Так что это та тема, когда никогда нельзя говорить никогда. Тут все зависит от мировой политической обстановки. Россия и Китай — мирные страны, но наш бронепоезд стоит на запасном пути. К тому же Россия, за исключением САР, многие годы не принимала участия ни в каких других боевых действиях за пределами страны. Китай же вообще никогда не принимал участие в таких БД. Но мировые вызовы не предполагают, что вчерашний день можно экстраполировать на завтра. Да мало ли что может быть, да мало ли в какие тупики нас заведет официальный Вашингтон. Так что все будет корректироваться от того, как будет меняться ситуация», — заключил Брутер.

Напомним, в ноябре глава Пентагона Марк Эспер заявил, что Россия и Китай — самые серьезные угрозы для безопасности США. По его словам, наращивание военного потенциала делает Китай более серьезной угрозой по сравнению с Россией.

19 декабря в Центре международной торговли в Москве прошла большая пресс-конференция президента России Владимира Путина. Аккредитацию получили 1895 человек — почти на 200 сотрудников СМИ больше, чем в 2018 году. При этом в прошлом году был поставлен рекорд по числу аккредитованных. Первая большая пресс-конференция состоялась 18 июля 2001 года. Тогда на встречу с президентом пришли около 400 журналистов. С тех пор число сотрудников СМИ на мероприятии увеличилось в разы.