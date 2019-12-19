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Американская пара умерла в один день после 70 лет брака

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Американская пара умерла в один день после 70 лет брака

Вашингтон, 19 декабря. Американская пара Лес и Фреда Остин скончались в один день с разницей в 20 минут, проведя 70 лет в браке.

Как сообщает портал Mlive, оба супруга являются уроженцами Мичигана. Они начали встречаться еще в школе, а в 1949 году сыграли свадьбу. В ноябре этого года Лес и Фреда отпраздновали 70-летие своего брака.

Внучка супругов Лея, утверждает, что ее дедушка и бабушка никогда не ссорились. Единственный раз они поругались, когда Лес записался добровольцем в американскую армию во время Корейской войны, не сказав ни слова Фреде.

 «Я рада, что они покинули нас в одно время. Я думаю, им было бы непросто продолжать жить по одиночке. Под конец этих 70 лет вместе они продолжали заботиться друг о друге и любить очень сильно», — отметила она.

Дочь Остинов Сэнди Мэйс заявила, что ее родители всегда все делали вместе. По ее словам,  они словно знали, что вечно будут вместе.

Отметим, что в момент смерти супруги находились на соседних кроватях в хосписе. Когда Леса и Фреды не стало, их головы упали на подушку в направлении друг друга. У пары осталось двое детей, четверо внуков и восемь правнуков.

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