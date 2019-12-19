Главные новости 19 декабря

Федеральное агентство новостей публикует обзор главных событий четверга, 19 декабря.

Самая важная информация о завершающем 2019 год важнейшем политическом событии в инфографике ФАН. Что нужно знать о большой пресс-конференции Владимира Путина.

Водитель ВАЗ – 2110 погиб в результате столкновения со школьным автобусом. Водитель ВАЗ погиб в ДТП со школьным автобусом в Ростовской области.

Одной из самых частых причин гибели украинских военных в генштабе Украины назвали подрыв на минах. Генштаб Украины озвучил потери ВСУ в Донбассе с начала 2019 года.

Президент РФ Владимир Путин напомнил, что нацистская Германия хотела истребить славянский народ. Путин назвал «придурками» тех, кто считает правильной сдачу Ленинграда фашистам.

Политический эксперт ошибся дважды, пытаясь заявить о критической зависимости России от экспорта газа. Поляк Корейба «сел в лужу» при попытке «унизить» Россию на Первом канале.

Украину, Россию и Белоруссию спасет лишь объединение в один мощный союз. В Киеве рассказали, что может спасти Украину и Россию.

По словам депутата ВР, Украина как страна со слабой экономикой, не имеет права лишаться такого источника доходов. В Раде подсчитали потери Украины в случае прекращения транзита российского газа.

В «Уральских пельменях» прокомментировали уход Юлии Михалковой из шоу. По мнению экс-коллег, ее перестал особо интересовать юмор. Участники «Уральских пельменей» высказались об уходе Михалковой из шоу.

Согласно данным УФССП по Москве, Валентина Заворотнюк еще с мая месяца задолжала за квартплату около 45,713 тысячи рублей. Мама больной Заворотнюк не оплачивает квартплату за элитное жилье.

Болгарский журналист Борис Анзов рассказал Федеральному агентству новостей, что собирается похлопать Владимира Путина по спине. Журналист из Болгарии рассказал ФАН, почему хочет похлопать Путина по спине.