В Росстате рассказали об индексе оливье, экономии леса и байках о подтасовке статистики

Статистика знает все, а будет знать еще больше. Советник руководителя Федеральной службы государственной статистики Павел Смелов в эксклюзивном интервью Федеральному агентству новостей рассказал, почему россияне не верят Росстату и что с этим делать; как комиксы помогут понять статистические данные, квадрокоптеры — проконтролировать сельскохозяйственную микроперепись, а переход на «цифру» в статистике — сэкономить российский лес.

Росстат — бесперебойная фабрика цифр

— Павел Александрович, что сегодня представляет собой Росстат?

— О современном Росстате можно говорить много. С одной стороны — это серьезное ведомство (порядка 18 тысяч человек, которые работают во всех регионах страны), обеспечивающее общество и власть информацией о всех аспектах социально-экономической ситуации в России. Одновременно [с этим] — это постоянно действующая фабрика цифр, которая работает без остановки. Ежегодно мы считаем более 50 тысяч показателей различного характера, оценивающих [ситуацию] как на федеральном, так и на региональном уровнях. Абсолютное большинство рассчитываемых показателей мы публикуем на сайте.

Интерес к статистике сегодня огромный. Если мониторить СМИ, то число упоминаний Росстата увеличилось в два раза за последний год. Каждый день я читаю: «Росстат сказал», «по данным Росстата», «исследователи посмотрели по данным Росстата».

При этом нас часто критикуют: кто-то сомневается в цифрах, кто-то в используемой методологии. И это неплохо. Значит, для людей важна та работа, которую мы делаем.

Другое дело, нам надо быть понятнее и убедительнее. Например, публикуем сведения о средней заработной плате, а со всех сторон говорят: «Да кто же у нас в стране такую зарплату получает?».

— Да, мы регулярно такое наблюдаем в комментариях к новостям с такими данными.

— Это наша недоработка: мы не объясняем цифры должным образом — откуда они берутся, как мы их получаем и, главное, что они значат по каждому из показателей. Ведь средняя заработная плата — это не про человека, это про ситуацию в экономике. Эта цифра показывает не то, сколько получает россиянин, а сколько тратится на оплату труда в экономике. Расчет фактических зарплат россиян будет считаться по-другому: все население делится на группы по 10%, и для каждой группы считается своя заработная плата.

Или, бывает, мы публикуем цифры по росту промышленного производства, а некоторые эксперты пытаются упрощать связи между различными отраслями и сегментами реальной экономики. Не все понимают, что цифры по промышленному производству — это фиксация конечной отгрузки товара. Предприниматель уже сделал все несколько месяцев назад, потом складировал, отгружал и вот только сейчас зафиксировал продажу. Незнание таких связей вызывает недоверие к статистике и появление стереотипов о том, что «статистика врет». Причем, зачастую цифры никто не перевирает — просто неверно интерпретируется их смысл.

Например, такая популярная тема, как рост потребительских цен. Мы публикуем данные об индексе потребительских цен (так в Росстате называется уровень инфляции). Например, в начале декабря этого года она снизилась до 3,5%. А читатели начинают возмущаться: «Как же так — вы говорите про 3,5%, а цены на гречку выросли на 15%». Но мы оцениваем комплексный показатель изменения цен на более чем 500 товаров и услуг. При этом по каждой позиции мы считаем индивидуальную кривую изменения цены. По некоторым товарам даже есть дефляция — например, осенью овощи упали в цене. Но у журналистов и читателей нет понимания, что 3,5% — это интегрированная величина, включающая в себя изменения цен всех товаров, услуг и тарифов, входящих в нашу оценочную корзину.

— При этом у Росстата есть еще негативный имидж «зависимой статистики». Давайте проясним, может ли кто-то заставить вас дописать, изменить или убрать данные?

— С такими требованиями нам никто не звонит, если вы об этом. И данные от нас все ведомства получают наравне с остальными. Они тоже часто возмущаются: «Что вы там насчитали?». И их тоже не все устраивает. В таких случаях мы объясняем полученные цифры, даем развернутую информацию. Но домыслы о том, что нам диктуют цифры сверху — это байка.

Может быть, такое желание у кого-то и есть, но сделать это невозможно. Все показатели взаимосвязаны. Изменишь одно — придется менять другое, это потянет за собой третье. И если бы кто-то хотел вписать угодные цифры, пришлось бы разработать невероятно сложную модель. Стоит приписать единичку — в следующем месяце все рухнет, итоги не сойдутся.

Кроме того, мы работаем по международным методикам — у нас есть гармонизация с иностранными организациями, подписано множество международных актов, по которым мы много чего обязаны. В экономической статистике мы ориентируемся на систему национальных счетов. К нам приезжают с проверками международные организации, и, знаете, у них недоверия к нам нет. Они считают, что в Росстате полная прозрачность.

У нас есть план сделать статистику понятной

— Как меняются потребители статистики, кому она сейчас интересна?

— Сейчас мы в Росстате делаем градацию пользователей — от руководителей страны до обычных людей. Для каждой группы будем вырабатывать политику и взаимодействие.

Мы оперативно предоставляем информацию первым лицам государства, которые принимают решения. Есть министерства и ведомства, законодательная власть — с ними мы ведем отдельную работу.

Свои запросы есть у экспертного сообщества ученых — они хотят видеть детализированные микроданные. В отдельной категории у нас СМИ и все остальные заинтересованные статистикой. Недавно мы сделали семинар для журналистов на тему того, как считать индекс потребительских цен. Планируем сделать для этой категории общий инструмент, дружелюбные витрины данных, где информация предоставлялась бы в понятном числовом виде.

Мы много экспериментируем. Попробовали выпустить краткий справочник «Россия в виде инфографических материалов», активизировались в социальных сетях. Начали писать аналитические записки — после публикации цифр даем комментарии к тому, как получились эти цифры.

Например, всегда вызывают вопросы цифры по уровню бедности. Мы объясняем, что этот уровень зависит от того, как рассчитывается минимальный прожиточный уровень и как формируется потребительская корзина. Например, достаточно чуть-чуть увеличить минимальный прожиточный уровень, и уровень бедности растет. То есть это, скорее, расчетный показатель, который важно смотреть в динамике и использовать при принятии управленческих решений на государственном или региональном уровне. У нас есть план сделать статистику Росстата понятной. Для этого мы пробуем найти нестандартные подходы к статистике — комиксы, линейку профессиональных учебников для вузов, графические таблицы и блок-схемы.

— Павел Александрович, как собираются статистические данные, на каком этапе могут закрасться неточности и ошибки?

— Есть разные потоки данных, разные формы наблюдения и разные типы ошибок. Первичные данные мы получаем от предприятий. Они заполняют формы и передают нам. На это отведены очень жесткие сроки: буквально три–четыре дня после окончания календарного месяца. Предприятие может напечатать лишний ноль или запятую не там поставить.

Мы сами не имеем права редактировать данные, которые нам присылают предприятия — можем лишь уточнять у предприятия, верны ли они. Поэтому даже имеющиеся у нас инструменты формально-логического контроля не способны защитить нас от таких случаев.

Еще одна вероятность ошибки есть на стадии наблюдения. По закону, мы не можем опрашивать малые и средние предприятия: мы их опрашиваем раз в год по малой выборке и дальше распространяем на совокупность. И вот здесь может быть ошибка выборки. Малый бизнес — это очень подвижная сфера. Они открываются, закрываются, меняют сферу деятельности. Сегодня человек кирпичом торгует — завтра хлеб печет. В масштабах всей страны они близятся к нулю, но на уровне региона могут дать смещение итоговых цифр.

Такая же проблема с оценкой населения. Есть часть данных, которые мы получаем из реестров ЗАГСа, — оттуда идет стабильный, четко структурированный поток информации о рождаемости, смертности, браках. Но все социально-демографические характеристики об уровне доходов, безработицы, занятности формируются на выборочных обследованиях населения.

Социологические службы опрашивают 1800 человек на всю страну и считают это объективной выборкой. Наша выборка по ряду исследований — это 60 тысяч домохозяйств, а в них могут проживать вместе 360 тысяч — 400 тысяч человек, которых мы в итоге опрашиваем. В связи с этим могут возникать ошибки выборки. Тем не менее наша статистика, например, занятости и безработности считается одной из лучших в мире.

Всероссийская перепись населения нужна не Росстату, а людям

— Ближайший крупный проект Росстата как раз касается населения — это всероссийская перепись. Вы можете утверждать, что это событие выведет Росстат на новый уровень сбора и обработки статистических данных?

— Абсолютно. Мы закупаем 360 тысяч планшетов, наши переписчики пойдут по всей стране, и этот масштаб поражает даже нас самих. Наш новый формат — это сбор данных через Интернет. Мы протестировали электронный переписной лист, разработали дружелюбную и яркую концепцию всей переписи.

— Как бы вы объяснили простыми словами — зачем нужна перепись?

— Перепись нужна не нам — не Росстату, а самим людям. Если вы участвуете в переписи — вы создаете свое будущее. Строительство школ, больниц, детсадов и других социальных объектов рассчитывается исходя из количества проживающих на территории людей. Такую информацию — не о зарегистрированных, а о реально проживающих — дает только перепись.

— Вы наблюдали за переписью населения в Белоруссии. Какой-то опыт оттуда пригодится в России?​​​​​​​

— Да, нам понравилась работа мобильных бригад переписи. Это возможность переписать, например, всех сотрудников завода, домов престарелых, детских домов — способ прийти ближе к населению. Также мы оценили систему мониторинга наших коллег — это связано с безопасностью работы переписчиков.

— Во время прошлой переписи в России были инциденты? И кто будет работать на грядущей переписи?

— Нападений не было, хотя у нас работало 700 тысяч человек по всей России. Переписчики не пойдут в тюрьмы, к бездомным, в опасные места. Даже в неблагополучные квартиры они зайдут вместе с участковыми. Все это мы продумываем заранее.

Мы набираем тех, кто постоянно с нами сотрудничает, взаимодействуем с ЦИК, центрами занятости биржи труда. Надеемся на поддержку вузов, чтобы студентов — математиков, экономистов — отправили к нам на практику. Кстати, самые лучшие показатели по стране в прошлой переписи были у студентов Бауманки: их переписные листы оказались самыми качественно заполненными.

— Сколько получит переписчик за время работы?

— За месяц работы 18 тысяч рублей. Для некоторых регионов это мало, для других — прилично. Мы пытаемся добиться дифференциации, но пока что установлена одна оплата на все регионы.

— Я знаю, что в этой переписи будут использовать большие данные. Это эксперимент Росстата?​​​​​​​

— Да, мы планируем экспериментировать с большими данными. Пока что никакие статистические службы не принимают их как отдельный источник информации, и все страны сходятся на переписи как основном источнике данных численности населения. Но параллельно с этим все пытаются найти альтернативную численность населения и посмотреть, как она будет сочетаться с данными, полученными традиционным путем. Мы тоже решили попробовать.

Есть несколько вариантов их использования. Например, привлечь ГИС ЖКХ: берем квартиру, где зарегистрированы два человека, но по факту видим, что потребление света и воды уже много месяцев на нуле. Так попробуем посчитать, сколько человек проживает.

Второе направление эксперимента — данные мобильных операторов. Сейчас мы ведем переговоры с ними по сбору данных на основе купленных и оформленных сим-карт. Это сложный алгоритм, но если у нас получится, то мы получим данные о численности европейской части страны и части Сибири.

У больших данных есть серьезная проблема: никто не может гарантировать их качество. У производителей больших данных задачи совсем не статистические, а коммерческие — посчитать, кому и сколько продать. А для статистика нужны четкость, точность, аккуратность. Зачастую полученные данные мы просто не можем использовать. Пока что они нам интересны для сравнения: посмотреть, насколько разные источники соответствуют друг другу. Кроме того, по данным операторов мы сможем в межпереписной период оценивать подвижность населения и изменение численности субъектов.

— Кто еще может стать партнером Росстата в области больших данных?

— Сейчас к нам активно идет ритейл: крупные торговые сети предлагают свои базы данных по ценам на товар. Мы не против, но возникает вопрос методологической чистоты, ведь к нам пока пришли не все сети, а только несколько крупнейших. Насколько корректно считать на основе их данных? Мы пытаемся экспериментировать с данными кредитных организаций, банков, где фиксируются любые оплаты. В ближайшее время мы попробуем оценить туристический поток: посмотреть, сколько иностранных банковских карт фиксируется при оплате в России. Проблема работы с коммерсантами в том, что сегодня они готовы сотрудничать, завтра — нет. Обязать их выдавать коммерческую тайну мы не можем, так что сотрудничаем с ними пока осторожно.

— Как скоро Росстат полностью «оцифруется»?​​​​​​​

— Мы уже готовы к переходу на электронную форму отчетности: у нас все оцифровано, все можно заполнять в электронном виде. Пока мы предоставляем бизнесу, предприятиям и организациям выбор: по-прежнему заполнять отчетность на бумаге или перейти к цифровым формам взаимодействия.

Планируемая в 2020 году перепись уже может называться «экопереписью»: если раньше мы заказывали 200 миллионов бумажных бланков, то сейчас все пройдет в электронном виде. Кроме того, мы стали публиковать наши статистические сборники малым тиражом и выкладывать все в электронном варианте. Ученым это тоже очень удобно: им больше не нужно перепечатывать таблицы — все можно взять в готовых электронных формах.