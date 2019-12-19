В России планируют отменить банковскую комиссию за перечисление курортного сбора

Москва, 19 декабря. Туристические операторы будут освобождены от уплаты банковской комиссии при перечислении курортного сбора в бюджет. Соответствующий законопроект был рекомендован Комитетом Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам к одобрению.

Согласно тексту документа, регионы России, принимающие участие в эксперименте по курортному сбору, будут освобождены от уплаты комиссионного вознаграждения банкам, при перечислении курортного сбора в бюджет субъекта. По мнению авторов закона, данная инициатива позволит снизить финансовую нагрузку на туристических операторов, передает «Парламентская газета».

Напомним, в Крыму, а также в Алтайском, Краснодарском и Ставропольском краях в экспериментальном режиме с туристов собирают плату за пользование курортной инфраструктурой. По данным правительства РФ, за время эксперимента было собрано более 921 миллиона рублей.