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В России планируют отменить банковскую комиссию за перечисление курортного сбора

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В России планируют отменить банковскую комиссию за перечисление курортного сбораМосква, 19 декабря. Туристические операторы будут освобождены от уплаты банковской комиссии при перечислении курортного сбора в бюджет. Соответствующий законопроект был рекомендован Комитетом Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам к одобрению.

Согласно тексту документа, регионы России, принимающие участие в эксперименте по курортному сбору, будут освобождены от уплаты комиссионного вознаграждения банкам, при перечислении курортного сбора в бюджет субъекта. По мнению авторов закона, данная инициатива позволит снизить финансовую нагрузку на туристических операторов, передает «Парламентская газета».

Напомним, в Крыму, а также в Алтайском, Краснодарском и Ставропольском краях в экспериментальном режиме с туристов собирают плату за пользование курортной инфраструктурой. По данным правительства РФ, за время эксперимента было собрано более 921 миллиона рублей.

Источник: «Парламентская газета»
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