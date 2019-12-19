Пригожин оценил возвращение Натальи Фриске на сцену в образе сестры

Москва, 19 декабря. Сестра покойной певицы Жанны Фриске Наталья решила продолжить карьеру певицы. Наталья Фриске полностью изменила свой имидж, скопировав образ покойной сестры.

Кроме того, Наталья записала песню с бывшим солистом группы «Турбомода» Александром Поповым. На днях Наталья презентовала свою новую песню на одной из вечеринок. Новая песня Натальи посвящена умершей сестре. Подписчики певицы в Instagram обратили внимание на ее сходство с Жанной Фриске. Пользователи усыпали Наталью комплиментами, а также посоветовали продолжить музыкальную карьеру.

Однако не всем понравилось подобное перевоплощение. Продюсер Иосиф Пригожин скептически оценил деятельность Натальи Фриске, отметив, что ей не удастся заменить сестру, передает KP.Ru.

«Заменить ушедшую Жанну будет очень сложно, потому что она оригинал, она сама себя сделала…Знаете, это похоже на игру в наперстки. В девяностые наперсточники так разводили людей на деньги, а сегодня это делают в шоу-бизнесе», — пояснил продюсер.

Стоит отметить, что Наталья Фриске младше звездной сестры на 12 лет. Наталья пела в группе «Блестящие», после ухода сестры из шоу-бизнеса. Однако позднее Наталья прекратила свою творческую деятельность.

Напомним, в январе 2014 года у Жанны Фриске диагностировали неоперабельную опухоль мозга. На протяжении двух лет Фриске боролась с тяжелой болезнью, однако 15 июня 2015 года певица скончалась из-за остановки сердца. После смерти Фриске телеведущий Дмитрий Шепелев поссорился с родителями певицы, которые обвинили его в меркантильности.