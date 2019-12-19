Председатель Курской облдумы подвел итоги уходящего года

Курск, 19 декабря. Уходящий год оказался достаточно плодотворным для депутатов Курской облдумы. Ее председатель Николай Жеребилов рассказал, что удалось сделать, а также поделился планами регионального парламента на будущее.
По словам Жеребилова, одним из самых важных решений в 2019 году стало снижение тарифов на вывоз коммунальных отходов в регионе. Кроме того, в регионе уменьшили транспортный налог.
«Для автомобилей категории до ста лошадиных сил он снизился на десять рублей, для более тяжелых машин — на пять рублей. Причем закон имеет обратную силу, так что налоговики могут пересчитать сумму транспортного налога, уплаченного по повышенным ставкам в прошлом году и в этом», — рассказал председатель облдумы изданию Infox.ru.
Кроме того, Жеребилов сообщил, что сейчас решается проблема с заводом «Экотекс» — поступало много жалоб на неприятный запах. Также в 2019 году на петербургском Совете законодателей России депутаты Курской области обсудили с коллегами вопросы селекции и семеноводства, предложив развивать отечественную семеноводческую базу.
По словам Жеребилова, 2019 год дал областной думе уникальный опыт. Он ожидает, что следующий год станет не менее плодотворным.
«Мы, депутаты Курской областной думы, постараемся сделать так, чтобы сбывались только позитивные прогнозы во всех отраслях и сферах жизни региона», — заключил Жеребилов.