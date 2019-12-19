Председатель Курской облдумы подвел итоги уходящего года

Курск, 19 декабря. Уходящий год оказался достаточно плодотворным для депутатов Курской облдумы. Ее председатель Николай Жеребилов рассказал, что удалось сделать, а также поделился планами регионального парламента на будущее.

По словам Жеребилова, одним из самых важных решений в 2019 году стало снижение тарифов на вывоз коммунальных отходов в регионе. Кроме того, в регионе уменьшили транспортный налог.

«Для автомобилей категории до ста лошадиных сил он снизился на десять рублей, для более тяжелых машин — на пять рублей. Причем закон имеет обратную силу, так что налоговики могут пересчитать сумму транспортного налога, уплаченного по повышенным ставкам в прошлом году и в этом», — рассказал председатель облдумы изданию Infox.ru.

Кроме того, Жеребилов сообщил, что сейчас решается проблема с заводом «Экотекс» — поступало много жалоб на неприятный запах. Также в 2019 году на петербургском Совете законодателей России депутаты Курской области обсудили с коллегами вопросы селекции и семеноводства, предложив развивать отечественную семеноводческую базу.

По словам Жеребилова, 2019 год дал областной думе уникальный опыт. Он ожидает, что следующий год станет не менее плодотворным.