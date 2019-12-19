Новый взрыв прогремел в зоне безопасности на севере Сирии

Дамаск, 19 декабря. Мощный взрыв прогремел в зоне турецкой военной операции «Источник мира» на севере Сирии. Источники в Сети распространяют видеозапись с первыми моментами после теракта в городе Телль-Халаф.

Жертвами теракта в провинции Хасака стали пять человек, еще 11 получили ранения, сообщает сирийской государственное агентство SANA. Источники сообщают о взрыве заминированного автомобиля. «Сирийская обсерватория по правам человека» (SOHR) сообщает о двух погибших в результате взрыва.

Telegram-канал WarJournal (@warjournal) опубликовал видеозапись последствий теракта.

Информацию о теракте подтвердили официальные турецкие военные источники в социальных сетях. Сообщается, что среди погибших трое детей.

Terör örgütü PKK/YPG, Barış Pınarı Bölgesi’ndeki masum sivillere yönelik kalleş saldırılarına devam ediyor. Bebek katili teröristler Rasulayn’ın güney batısındaki Tel Halaf meskun mahallinde patlattıkları bombalı araç ile 3’ü çocuk olmak üzere 5 masum sivili daha katletti. pic.twitter.com/LMa5nICHsh — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) December 19, 2019

Новый взрыв стал очередным эпизодом в серии терактов на территории созданной Турцией зоны безопасности на севере Сирии. В их организации подозреваются курдские боевики из незаконных вооруженных формирований, связанных с РПК. Так, в первые дни декабря десятки жизней унесли взрывы в Телль-Халафе и соседнем Рас-аль-Айне, до этого в течение ноября курдские террористы организовали теракты против протурецких сил на севере Алеппо, в находящемся под контролем турецких сил городе Африн и городе Камышлы в провинции Хасака.

Напомним, большая часть курдских боевиков, которые входят в проамериканскую коалицию «Демократические силы Сирии» (SDF) покинула зону операции «Источник мира». Вместе с США они оккупировали крупнейшие нефтяные месторождения в сирийском Заевфратье и вывозят незаконно добытую сирийскую нефть из страны. Известно, что к операциям на востоке Сирии США привлекли наемников из Blackwater.

Наиболее радикальные курдские группировки, связанные с террористической «Рабочей партией Курдистана», продолжают нападения на протурецкие силы на севере Сирии – именно их подозревают в организации серии терактов в Алеппо, Хасаке и Ракке.