СК проведет проверку ситуации с ветеранами Великой Отечественной войны в Сочи

Москва, 19 декабря. Следственный комитет РФ запустил проверку информации о нарушениях прав ветеранов Великой Отечественной войны в Сочи. По заявлению главного редактора газеты «Президент» Сергея Конкова, озвученному на пресс-конференции Владимира Путина 19 декабря, ветеранские дома в городе фактически превращены в ночлежки.

В ведомстве сообщили, что следственное управление СК по Краснодарскому краю уже организовало доследственную проверку.

«В настоящее время следователи выясняют все обстоятельства произошедшего, причины и условия, способствовавшие нарушению прав ветеранов Великой Отечественной войны, устанавливают круг лиц, ответственных за произошедшее», — сообщили в СК.

Вопрос поставлен на особый контроль в центральном аппарате СК, подчеркивается в сообщении.

Ранее на ежегодной пресс-коференции президента РФ журналист Сергей Конков рассказал, что ветеранские дома в Сочи, построенные к 60-летию победы в Великой Отечественной войне, превращены в ночлежки, а городские власти используют помещения в своих целях. По словам Конкова, в дома за отдельную плату вселяются посторонние люди.

В ответ Путин обещал разобраться в ситуации и обсудить ее с губернатором Краснодарского края Вениамином Кондратьевым.

«Тем более в отношении ветеранов, тем более в преддверии 75-летия Победы», — отреагировал на вопрос Путин.

Президент также добавил, что в Сочи новый мэр, которого необходимо соориентировать на основе журналистских данных.