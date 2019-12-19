Критики разгромили экранизацию мюзикла «Кошки»

Москва, 19 декабря. Западные критики разгромили фильм «Кошки», который является экранизаций одноименного бродвейского мюзикла.

На данный момент на агрегаторе Metacritic фильм набрал 31 балл из 100 (17 рецензий негативные, 17 — смешанные и лишь одна — положительная), а Rotten Tomatos поставил ленте 17% свежести.

Критики отмечают слабый исходный материал, неумелую режиссуру и неправильные постановочные решения.

«Фильм режиссера Тома Хупера — это колоссальный провал, потому что он полностью отказался от всего того, что в свое время сделало «Кошек» потрясающим шоу», — цитирует «Культуромания» обозревателя New York Post.

Отметим, что «Кошки» является одним из самых популярных бродвейских шоу. В основу мюзикла лег сборник детских стихов Элиота «Популярная наука о кошках, написанная старым опоссумом».

А вот экранизация вызвала неоднозначную реакцию у зрителей с первого же трейлера. Многих смутила CGI-графика, которой авторы фильма решили заменить грим. В итоге актеры стали слишком похожи на реальных животных, что породило эффект «Зловещей долины» (теория о том, что любой объект, который выглядит как человек, но при этом отличается от него, вызывает неприязнь и отвращение у людей-наблюдателей).

Примечательно, что аналогичные проблемы в этом году были у создателей фильма «Соник в кино», посвященного синему антропоморфному ежу, который является персонажем популярной серии видеоигр. Еж получился настолько реалистичным, что сразу же породил множество мемов. В итоге художникам полностью пришлось менять дизайн персонажа и его SG-модель.