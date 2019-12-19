Путин поздравил Вертинскую с 75-летием

Москва, 19 декабря. Президент России Владимир Путин поздравил народную артистку РСФСР Анастасию Вертинскую с 75-летием. Поздравительная телеграмма главы государства была опубликована на сайте Кремля.

Владимир Путин отметил, что Анастасию Вертинскую знают как талантливую актрису, которая подарила отечественным театру и кинематографу множество ярких и запоминающихся работ.

«Высокое профессиональное признание и искренняя зрительская любовь — достойная награда за ваше мастерство и безупречный художественный вкус», mdash; отметил российский лидер.

Владимир Путин также пожелал Вертинской здоровья и благополучия.

Напомним, Анастасия Вертинская играла в театрах «Современник» и в московском художественном театре имени Чехова. Широко известна по ролям в фильмах «Алые паруса», «Человек-амфибия», «Анна Каренина» и других.