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Движение автобуса №784 по обновленному маршруту свяжет три линии метро и МЦД

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Движение автобуса №784 по обновленному маршруту свяжет три линии метро и МЦД

Москва, 19 декабря. Обновленный автобусный маршрут №784 свяжет три линии метро и МЦД. Движение транспорта в обновленном режиме начнется с 21 декабря. Об этом сообщили в пресс-службе транспортного комплекса Москвы. 

Маршрут станет хордовым и будет пролегать по недавно открытому участку Южной рокады. Интервал движения автобусов составит 10 минут в час пик от метро «Калужская» до станции МЦД Москворечье — вместо метро «Южная».

Это позволит связать со вторым диаметром МЦД линии метро Калужская, Серпуховско-Тимирязевская и Замоскворецкая.

Обновленный маршрут станет удобной альтернативой для пассажиров временно закрытой Каховской линии — путь между станциями «Чертановская» и «Кантемировская» составит не более 10 минут.

Сообщается, что ежедневная перевозка на маршруте может увеличиться вдвое и превысить 5 тысяч человек.

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