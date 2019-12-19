В НС ДНР прибытие военных Канады в Донбасс связали с нежеланием Киева выстраивать диалог

Политика Киева направлена на усиление конфронтации, но никак не на выстраивание диалога с Донбассом и выполнение Минских соглашений. Об этом в комментарии Федеральному агентству новостей заявил депутат Народного совета Донецкой Народной Республики Александр Куренков.

Военные Канады в Донбассе

Канадская делегация, состоящая из представителей министерства обороны, во главе замминистра по политическим вопросам Питером Хаммершмидтом прибыла в район проведения военной операции Вооруженных сил Украины. Канадская сторона ознакомилась с обстановкой в Донбассе.

«Иностранная делегация побывала на передовых позициях одной из механизированных бригад, которая сейчас выполняет боевые задачи вблизи населенного пункта Золотое. Канадские партнеры воочию увидели условия несения службы и быт военнослужащих и, конечно, имели возможность оценить реальное положение дел непосредственно на месте», — заявили в пресс-центре операции Объединенных сил.

При этом отмечается, канадская делегация из Канады ознакомилась с оперативной обстановкой. «Обстановка в районе боевых действий является сложной, но контролируемой... в районах отвода сил и средств ситуация стабильная, обстрелов нет», — сообщил командующий объединенными силами Владимир Кравченко.

Режим тишины не сохраняется

По словам Александра Куренкова, сложно представить, что за боевые задачи в населенном пункте Золотое выполняет упомянутая в заявлении пресс-центра операции объединенных сил механизированная бригада. Особенно, если учесть, что этот населенный пункт был одним из пилотных участков, где стороны конфликта разводили силы и средства.

«И вряд ли представители Канады смогли получить объективную оценку ситуации в Донбассе, посетив только этот поселок. Может, в Золотом и сохраняется режим тишины, но на других участках линии разграничения обстрелы не прекращаются. Причем местные жители отмечают, что провокации усиливаются, когда на Украину приезжают какие-то иностранные делегации, представители западных военных структур или ее американские кураторы», — пояснил депутат.

Он подчеркнул, что для ДНР подобные визиты — это признак того, что Украина не готова решать конфликт мирным путем. Пока политика Киева направлена на усиление конфронтации, но никак не на выстраивание диалога с Донбассом и выполнение Минских соглашений.

Первый за три года саммит лидеров стран «нормандской четверки» (Россия, Украина, Германия и Франция) завершился в Париже в ночь на 10 декабря. В общей сложности переговоры длились 5,5 часа, включая 1,5-часовой перерыв на двустороннее общение президентов России и Украины.

С апреля 2014 года на территории Украины продолжается гражданская война. Киев ввел войска на территорию Донбасса, жители которого объявили о своей независимости. Они не согласились с результатами антиконституционного государственного переворота, который произошел в стране. По последним данным ООН, общее число погибших среди гражданского населения составило 3344 человек.