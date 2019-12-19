Женатый Алибасов решил сделать предложение Ротару

Москва, 19 декабря. Продюсер Бари Алибасов решил сделать предложение руки и сердца украинской исполнительнице Софии Ротару. Об этом сообщил концертный директор артистки Сергей Лавров.

Он рассказал, что основатель группы «На-На» изъявил желание узаконить отношения с певицей. Кроме того, Лавров подтвердил намерение Алибасова развестись с нынешней супругой, советской и российской актрисой Лидией Федосеевой-Шукшиной, передает издание «Актуальные новости».

О том, как к инициативе продюсера отнеслась Ротару, директор не уточнил.

В ноябре Алибасов признавался, что 20 лет назад они с украинской звездой всерьез задумывались о женитьбе, передает «Комсомольская правда».

Продюсер объяснял, что семейному счастью не суждено было случиться, поскольку он не смог выбраться с гастролей, уточняет «Пятый канал». Тогда вместе с группой «На-На» он уехал в тур на девять месяцев.

Возможно, на мысли о браке Алибасова натолкнуло решение исполнительницы вернуться на российскую сцену, поскольку он также отмечал, что хотел бы «пересечься» с ней в Москве при наличии такой возможности.

При этом в начале декабря женатый Алибасов делился интимными подробностями жизни с 80-летней актрисой, не упоминая о желании расстаться.

Продюсер женился на Федосеевой-Шукшиной осенью 2018 года. Супруги делились, что счастливы в браке. Дочь актрисы рассказала, что пара вместе уже более 20 лет, но узаконить отношения решили лишь год назад. Влюбленная Федосеева-Шукшина переписала свое завещание в пользу Алибасова, отписав мужу свою квартиру в Москве.