Путин рассказал о пенсиях, 31 декабря, иноагентах и способе делать детей

Самое интересное и важное из заключительной части большой пресс-конференции Владимира Путина, которая в этом году шла более четырех часов и едва не побила рекорд 2008 года и по продолжительности, и по количеству освещенных тем, представляет Федеральное агентство новостей.

О погибшем в Берлине террористе

Владимир Путин, отвечая на вопрос о погибшем в Берлине полевом командире Зелимхане Хангошвили, напомнил, что этот боевик причастен к убийству 98 человек.

«Террористы спокойно разгуливают по европейским столицам, а если к вам приедут люди из сирийских лагерей боевиков, вы тоже им спокойно дадите гулять?» — спросил Путин, отметив, что Россия требовала выдачи Хангошвили.

О пенсиях

Новая пенсионная реформа в России не готовится и даже не рассматривается, успокоил россиян президент РФ Владимир Путин.

«Все решения уже приняты, никакой новой пенсионной реформы не готовится и даже не обсуждается. Что касается предложений Минфина, то речь идет о защите пенсионных инвестиций», — подчеркнул Путин.

О законе о домашнем насилии

Представитель издания «Иван-чай» спросила президента РФ, как он относится к широко обсуждаемому закону о домашнем насилии. Журналистка, представляющая издание, выступающее за «традиционные ценности», добавила, намекнув на проект закона, что «в неволе люди не размножаются».

«Законопроект не читал, но (спикер Совфеда) Валентина Матвиенко мне подробно о нем рассказывала, — ответил Путин. — Отношение смешанное: я против насилия, но нужен ли этот закон? — Давайте спокойно обсуждать».

О выходном 31 декабря

Издание Life спросило президента, не пора ли объявить 31 декабря выходным, поскольку в этот день все равно никто не работает.

«Нужно ли это делать сейчас, в спешке, накануне Нового года? — Не уверен», — ответил Путин, предложив впоследствии поменять какие-то выходные на 31 декабря. «Но делать это нужно в спокойном рабочем режиме, не обижая огородников», — подчеркнул глава государства.

Суверенный Интернет

«Ведомости» спросили президента РФ, не противоречит ли принцип свободы Интернета тому, что называется «суверенным» Рунетом. Путин развеял опасения журналиста.

«Свободный и суверенный Интернет не противоречат друг другу, — ответил российский лидер. — Суверенный Интернет нужен, чтобы защититься от отключения извне. Смысл закона только в этом. Мы не движемся в сторону закрытия Интернет, и мы не собираемся этого делать».

О физлицах-иноагентах

Российский закон об иностранных агентах направлен исключительно на ограничение зарубежного вмешательства во внутренние дела РФ, отметил Владимир Путин, отвечая на соответствующий вопрос «Ведомостей». Президент напомнил, что в России за нарушения законодательства в этой области сегодня предусмотрена только административная ответственность.

«Когда организация начинает подпадать под критерии иностранного агента, то финансирование из-за границы как правило получает физическое лицо, которое затем передает эти деньги юридическому лицу. Получается, формально юридическое лицо вообще из-за границы денег не получает, но источник-то понятен: он иностранный. Только об этом речь», — разъяснил президент.

СМИ удивились заднему фону на пресс-конференции

Публицист Максим Кононенко, который смотрел трансляцию пресс-конференции президента, обратил внимание на титры на немецком языке на заднике, на фоне которого проходило общение Путина с журналистами.

«Ого, какой задник! Во-первых, он впервые не бело-красно-голубой. А, во-вторых, почему там написано по-немецки?» — удивился Кононенко в своем Telegram-канале.

Корреспонденты ФАН, которые работали непосредственно на пресс-конференции, разъяснили — за мероприятием следят все мировые СМИ, там есть иностранные журналисты, поэтому нет ничего удивительного, что надпись на заднике дублируется на русском, английском, немецком и французском языках, а также время от времени появляется карта России, мира, изображение Кремля и т. д.

Кроме того, Кононенко ошибся в цветах флага РФ: российский триколор бело-сине-красный, а не «бело-красно-голубой», как написал публицист.

Как делать детей

А в заключение маленький забавный эпизод из более чем четырехчасовой пресс-конференции Владимира Путина. К президенту обратился его тезка — Владимир Шахиджанян — писатель и педагог, автор книг по психологии, самоучителя «Соло на пишущей машинке» и методики, как бросить курить.

Обратившись к президенту, Шахиджанян сказал, что половина зала его ученики, а вторая половина «делала детей по его способу».

«У нас разве не один способ делать детей?» — с улыбкой спросил президент. «Нет!» — решительно ответил эксцентричный ученый, попросив Владимира Путина поддержать его начинания.

Первую и вторую часть обзора большой пресс-конференции президента РФ Владимира Путина читайте на сайте ФАН.