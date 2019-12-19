Москва, 19 декабря. Ситуацию в Сирии и деятельность Конституционного комитета в Женеве обсудили сегодня спецпредставитель президента РФ по сирийскому урегулированию Александр Лаврентьев, заместитель главы МИД Сергей Вершинин и спецпредставитель правительства Китая по Сирии Се Сяоян. Об этом сообщили сегодня в пресс-службе российского Министерства иностранных дел.

В рамках консультации стороны обменялись мнениями по текущей ситуации в Сирии, обсудили возможное развитие событий «на земле», а также меры по решению первоочередных гуманитарных задач. На повестку дня был вынесен и вопрос о ходе политического процесса урегулирования, в частности, о начале прямого межсирийского диалога на уровне Конституционного комитета в Женеве.

В итоге Лаврентьев, Вершинин и Се Сяоян договорились усилить взаимодействие для того, чтобы в Сирии как можно скорее настали стабильность и безопасность.

Напомним, вооруженный конфликт в САР длится вот уже восьмой год. В 2017 году при активном содействии ВКС РФ удалось разгромить орудующую в Сирии запрещенную в РФ террористическую группировку «Исламское государство»1. Однако недобитые боевики продолжают осуществлять попытки вооруженных провокаций.

В середине декабря Федеральное агентство новостей обнародовало масштабный материал, рассказывающий о многих деталях российской военной кампании в САР против ИГ1 и других террористических группировок. В частности, один из собеседников корреспондентов ФАН – бывший боевик «Исламского государства» – рассказал, что джихадисты испытывали настоящий ужас перед русскими бойцами.

Ранее Федеральное агентство новостей также выложило расследование, в котором были раскрыты факты поддержки боевиков ИГИЛ1 со стороны Соединенных Штатов. В предыдущем материале из сирийского цикла, кроме того, были установлены связи террористов с некоторыми представителями так называемой российской оппозиции – с автором фейков о ЧВК «Вагнера» из «Новой газеты» Денисом Коротковым и бежавшим из РФ олигархом Михаилом Ходорковским.

В последнем тексте ФАН из данной серии были разоблачены ряд отечественных либеральных СМИ, которые, как выяснилось, являются частью схемы США по легализации фейков боевиков.

1 Организация запрещена на территории РФ.