Более сотни детей-сирот примут участие в конгрессе «Светлое будущее» в Госдуме

Москва, 19 декабря. На первый всероссийский конгресс «Светлое будущее» в Госдуму приедут 110 детей-сирот из детских домов разных регионов России, передает Федеральное агентство новостей.

Мероприятие пройдет 20 декабря при информационной поддержке Медиагруппы «Патриот». Конгресс будет посвящен вопросам социальной адаптации детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Впервые на государственной площадке такого уровня получат голос ребята из детдомов — победители конкурса фонда развития социальных проектов «Прогресс», одного из организаторов мероприятия.

Главная цель конгресса — увеличить процент детей, поступающих в высшие учебные заведения после выпуска из детдома.

«У детей-сирот при поступлении в вузы и колледжи есть привилегии, но на сегодняшний день многие ребята попросту не пользуются предоставленной им льготой, — сказал ФАН один из организаторов конгресса, депутат Госдумы Алексей Кобилев. — Почему это происходит и как донести до детей, что перед ними существует масса возможностей — одни из основных вопросов нашего мероприятия. Речь идет о предшествующей поступлению в учебное заведение профориентации, о том, чтобы помочь детям сделать осознанный выбор».

К разговору приглашены члены Совета Федерации, депутаты Госдумы, представители правительства РФ, Следственного комитета, Общественной палаты, Росмолодежи, Роструда, Рособрнадзора, министерства просвещения, министерства науки и высшего образования, МВД, министерства финансов, министерства экономического развития, СПЧ, Генпрокуратуры, а также сотрудники других заинтересованных ведомств и общественных организаций России, которые ведут работу с подростками из детдомов.

Информационный партнер конгресса — Медиагруппа «Патриот» — предложит подросткам, заинтересованным в журналистике, опубликовать свои первые статьи на площадках наших информагентств.

Ранее организаторы Алексей Кобилев и Кирилл Терентьев подробно рассказывали ФАН о предстоящем мероприятии.