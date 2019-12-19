Сирия, 19 декабря. «Нусра»*** угрожает устроить теракты в крупнейших городах Сирии. Курдские радикалы обвиняются в организации взрыва в городе Тель-Халаф в Хасаке. SDF**** возобновили рейды в Восточном Дейр-эз-Зоре, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: продолжают осуществлять боевые вылеты в южной части Идлиба.

«Тахрир аш-Шам»: угрожает задействовать смертников в крупных городах Сирии в случае начала наступления САА в Идлибе.

Курдские вооруженные группировки: провели рейды в населенном пункте Ас-Сабха к юго-востоку от Дейр-эз-Зора; пережили новое нападение неизвестных северо-западнее Дейр-эз-Зора; укрепляют свои позиции недалеко от Ракки; обвиняются в организации взрыва в городе Тель-Халаф на севере Хасаки.

Провинция Латакия

Военный источник в сети Twitter (Breizhman1983) сообщает о том, что на севере Латакии не прекращаются вооруженные столкновения между правительственными подразделениями и боевиками незаконных бандформирований. Оппозиционные медиапорталы заявляют о том, что войска САР понесли потери в результате обстрела джихадистами военного лагеря Сирийской арабской армии (САА), располагающегося неподалеку от населенного пункта Аль-Сарраф. Тем не менее официальные СМИ данную информацию пока не подтверждали.

Провинция Дейр-эз-Зор

Вслед за обысками в северной части провинции курдские радикалы приступили к рейдам на юго-востоке от Дейр-эз-Зора. Как передает информационный портал Al Nour, «Демократические силы Сирии» (SDF), выступающие при поддержке международной коалиции, осуществили обыски в населенном пункте Ас-Сабха к северу от Аль-Бусейры. О числе задержанных пока ничего неизвестно. Напомним, официально заявленной целью SDF на данном направлении является поиск и ликвидация так называемых спящих ячеек «Исламского государства»1.

Однако, несмотря на это, в оккупированных SDF районах не прекращаются вылазки неизвестных. Так, по информации военного источника в сети Twitter (DeirEzzor24), налетчики обстреляли из автоматов один из блокпостов курдских боевиков в районе населенного пункта Аль-Хиссан к северу от административного центра провинции. Личность нападавших пока не была установлена.

Провинция Идлиб

Сирийские ВВС продолжают осуществлять боевые вылеты на границах «Большого Идлиба», атакуя места базирования джихадистов вооруженной оппозиции. Twitter-канал (MasarPressNet) сообщает о том, что вертолеты ВВС Сирии нанесли удары по укреплениям радикалов недалеко от населенного пункта Аль-Хальба. Кроме того, воздушной атаке авиации САР подверглись огневые позиции боевиков в районе города Тель-Маннас, передает интернет-портал Baladi News.

Между тем исламисты связанной с запрещенной в РФ «Аль-Каидой»1* группировки «Джебхат ан-Нусра»1*** заявили, что в случае начала наступления Сирийской арабской армии (САА) в Идлибе они прибегнут к организации терактов с участием смертников. Как утверждает военный источник в сети Twitter (Souria4Syrians), подпольные ячейки «Тахрир аш-Шам» скрываются во многих крупных городах Сирии.

Провинция Ракка

Информационный портал Al Nour сообщает о том, что «Демократические силы Сирии» (SDF) приступили к возведению дополнительных укреплений и строительству новых контрольно-пропускных пунктов в окрестностях административного центра провинции. Предполагается, что подобные меры призваны предотвратить дезертирство среди курдских боевиков. Напомним, сообщения о массовом бегстве членов SDF со своих позиций поступали еще на прошлой неделе. Тогда ряд «предателей» были задержаны в соседней Хасаке. Как известно, большая часть призывников попадает в ряды «демократической армии» в рамках принудительной мобилизации и стремится покинуть ряды группировки, как только представится такая возможность.

Провинция Хасака

Недалеко от города Рас аль-Айн в северной части провинции прогремел взрыв. Согласно данным военного источника в сети Telegram (NovostiDamask), детонация заминированного автомобиля произошла на одной из улиц населенного пункта Тель-Халаф на границе с Турцией. По предварительным данным, жертвами взрыва стали несколько мирных жителей. Напомним, эта территория перешла под контроль союзников Турции по условиям российско-турецкого Меморандума о взаимопонимании от 22 октября. Как известно, прежде чем покинуть данные территории, курдские радикалы установили множество мин и СВУ. Кроме того, некоторые из местных активистов подозревают Рабочую партию Курдистана (РПК) или связанные с ней Отряды народной самообороны (YPG) в подпольной деятельности.

1 Организация запрещена на территории РФ.