Сирия, 19 декабря. Пять человек погибли в результате взрыва в городе Тель-Халаф на границе с Турцией. В Северном Алеппо возобновились столкновения между YPG и протурецкими силами. Курдские боевики возобновили незаконные аресты сирийцев в Хасаке, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: подверглись нападению неизвестных в населенном пункте Хатла поблизости от зоны оккупации SDF**** в Дейр-эз-Зоре; атакуют позиции исламистов на юге Идлиба с воздуха.

«Исламское государство»1: подозревается в минировании территории населенного пункта Джазрат аль-Миладж в Дейр-эз-Зоре.

Курдские вооруженные группировки: обмениваются ударами с союзниками Турции в северной части Алеппо; задержали двух мирных жителей в городе Аш-Шадади в Хасаке.

Провинция Алеппо

Появились подробности о числе сирийцев, пострадавших в результате обстрела исламистами «Тахрир аш-Шам» района Аль-Хамдания в административном центре провинции. Согласно данным информагентства Sputnik News, под огнем радикалов были ранены по меньшей мере девять гражданских лиц, включая детей. При этом некоторые из них получили ранения высокой степени тяжести и были доставлены в ближайшую больницу. Напомним, после обстрела жилого квартала Алеппо правительственные войска интенсифицировали атаки на позиции боевиков в западных районах провинции.

Между тем в районе Тель-Рифата возобновились стычки между курдскими бандгруппами и поддерживаемыми Анкарой формированиями. Как передает Twitter-канал (north_syria), союзники Турции ведут огонь по укрепрайонам Отрядов народной самообороны (YPG) недалеко от населенных пунктов Шаварга и Калаат Шеварга на границах кантона Африн. Данные о том, какая из сторон выступила инициатором столкновений, а также информация о потерях противников в живой силе или военной технике пока выясняется.

Провинция Дейр-эз-Зор

Вслед за вылазками неизвестных в зоне контроля «Демократических сил Сирии» (SDF) севернее Дейр-эз-Зора появились сообщения о нападении на подконтрольной правительственным войскам территории. Военный источник в сети Twitter (DeirEzzor24) сообщает о том, что один из военнослужащих Сирийской арабской армии (САА) был убит в населенном пункте Хатла, находящемся на левом побережье Евфрата в непосредственной близости от оккупированных курдскими боевиками районов.

Между тем на северо-западе от административного центра провинции был предотвращен взрыв. Тот же Twitter-канал передает, что саперы обезвредили несколько мин, которые были обнаружены в населенном пункте Джазрат аль-Миладж, оккупированном курдскими бандгруппами. В установке СВУ подозреваются террористы «Исламского государства».

Провинция Идлиб

ВВС Сирии не перестают атаковать опорные пункты исламистов на окраинах «Большого Идлиба». Как передает Twitter-канал (baladinetwork), авиаудары пришлись по военным объектам радикалов на подступах к населенным пунктам Дейр-Сунбуль, Базабур, Фаркая, Ан-Наджия, Сарджа. Напомним, в первой половине дня боевики вооруженной оппозиции, дислоцирующиеся на окраинах «Большого Идлиба», организовали нападение на позиции Сирийской арабской армии (САА), в котором были задействованы около 200 боевиков, вынудив правительственные силы принять ответные меры.

Провинция Хасака

Информационное агентство Al Nour сообщает о том, что курдские боевики вновь прибегли к незаконным арестам сирийцев в Хасаке. Члены курдской «милиции» «Асайиш» задержали двух человек, которые начали пререкаться с сотрудниками формирования, на рынке в городе Аш-Шадади. Более подробных сведений о дальнейшей судьбе арестантов пока не поступало.

Тем временем стало известно, что взрыв, произошедший несколькими часами ранее в городе Телль-Халаф недалеко от границы с Турцией, унес жизни пяти местных жителей, еще по меньшей мере 11 человек получили ранения. Напомним, сработало СВУ, которое было заложено в автомобиле, припаркованном на городском рынке. В его установке местные активисты обвиняют курдских террористов, которые не желают смириться с потерей северных районов провинции.

1 Организация запрещена на территории РФ.