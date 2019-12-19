Уголовник Ходорковский готов взять под свою опеку обвиняемого в убийствах Арашукова

Москва, 19 декабря. Беглый российский олигарх Михаил Ходорковский начал оправдывать бывшего члена Совета Федерации Рауфа Арашукова, который подозревается в хищении 30 млрд рублей и двух заказных убийствах.

Подконтрольная Ходорковскому группа «МБХ-Медиа» опубликовала интервью Арашукова, в котором тот утверждает, что дело против него якобы было сфабриковано экс-сенатором от Карачаево-Черкессии Вячеславом Деревым. Этот «заказ» герой интервью объяснил обычной завистью к его политической карьере. Аналогичный материал разместила у себя радиостанция «Эхо Москвы».

Как сообщает Nation News, на первый взгляд поддержка Ходорковского бывшего сенатора может выглядеть обычной солидарностью. Экс-глава ЮКОСа, как и Арашуков, в свое время был фигурантом уголовного дела о хищении нефти на 890 млрд рублей, сокрытии налогов на 1,3 трлн рублей и убийстве мэра Нефтеюганска Владимира Петухова.

Однако, вероятнее всего, Ходорковский пытается сделать из Арашукова «политзаключенного», поскольку последний обещал раскрыть имена силовиков и известных политиков, которые «инсценировали» его дело. В октябре бывший член Совфеда уже озвучил первые имена. Он указал на главу управления разведки Росгвардии Казимира Боташева, а также на бывшего министра внутренних дел КЧР и бывшего сенатора Вячеслава Дерева.

Отметим, что это уже не первый раз, когда либеральные СМИ пытаются выставить «жертвами режима» людей, обвиняемых в тяжких преступлениях. Ранее в российской прессе появились публикации, обеляющие террористов, устроивших взрыв в петербургском метро, который оборвал 16 жизней. «Оппозиционные» журналисты утверждали, что осужденные якобы ни в чем не виноваты, а дело против них было сфабриковано.