Москва, 19 декабря. Российский певец Данте встал на защиту родственников Анастасии Заворотнюк, которая по данным СМИ, проходит реабилитацию в одной из подмосковных клиник.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что актрису Анастасию Заворотнюк парализовало. Однако родственники Заворотнюк не комментируют данную информацию. Российский певец Данте решил встать на защиту родственников Заворотнюк. По его словам, ему знакома подобная ситуация. Данте отметил, что в данный момент родственникам Анастасии Заворотнюк не хочется обсуждать с журналистами состояние близкого им человека, передает издание «Дни.ру».

«Я в этой ситуации абсолютно и полностью поддерживаю родственников Насти, потому что сам однажды попадал в подобную. Когда на шоу «Голос» я открыто заявил о своем тяжелом заболевании с легкими, вместо поддержки от своей аудитории я получил огромное количество порицания», — отметил Данте.

По его словам, родные должны оградить актрису от негативной информации и посторонних людей. Певец напомнил, что от морального состояния больного зависит конечный результат лечения. Данте подчеркнул, что даже одна плохая реплика может значительно ухудшить состояние больного, передает «Вечерняя Москва».

Напомним, в августе 2019 года в СМИ появилась информация о резком ухудшении состояния здоровья Анастасии Заворотнюк. По данным СМИ, у актрисы была диагностирована опухоль мозга на последней стадии. В сентябре стало известно, что актрису госпитализировали в тяжелом состоянии в одну из столичных клиник, где медики ввели Заворотнюк в состояние искусственной комы, а также подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. Однако на странице Заворотнюк в Instagram появилась публикация с опровержением данной информации.