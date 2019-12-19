Кадыров поблагодарил Путина за оценку деятельности своего отца

Грозный, 19 декабря. Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров поблагодарил президента РФ Владимира Путина за объективную оценку деятельности его отца – Ахмата Кадырова.

Кадыров отметил, что Путин всегда поддерживал начинания первого президента Чечни.

«Президент России постоянно и последовательно поддерживал деятельность Ахмата-хаджи Абдулхамидовича, направленную на проведение референдума, объявление амнистии, восстановление Чечни», — заявил Кадыров.

Он также добавил, что Чечня будет и дальше развиваться на благо России и станет одним из передовых регионов страны.

На ежегодной большой пресс-конференции, прошедшей 19 декабря, Путин отметил, что Ахмат Кадыров по своей инициативе пришел к нему, чтобы наладить отношения республики с Москвой. По словам главы государства, он умер от рук террористов за всю Россию, а не только за Чечню.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало о рассказе Путина про первого президента Чечни Ахмата Кадырова. На пресс-конференции президент РФ рассказал, что до сих пор не может себе простить его гибель.

Также по словам Путина, нынешнего главу республики можно смело наградить званием Героя Труда за восстановление региона после войны.

Большая пресс-конференция президента прошла 19 декабря в 15-й по счету раз. В этом году на пресс-конференцию аккредитовалось рекордное количество представителей российских и зарубежных СМИ — 1895 человек.