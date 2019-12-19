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Автомобилисты «замерли» в семибальных пробках в Москве

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Автомобилисты «замерли» в семибальных пробках в Москве

Москва, 19 декабря. Пробки на дорогах Москвы в четверг вечером достигли семи балов, автомобильное движение затруднено на центральных улицах города.

Отмечается, что сильные заторы зафиксированы на Садовом и Третьем транспортном кольцах. Частично парализовано движение на северо-западе и юго-востоке МКАД, передает РИАМО.

Сильно загружены Большая Якиманка, Моховая, Новый Арбат, Тверская, Петровка и многие другие улицы в пределах Садового кольца, а также центральные набережные, в том числе Кремлевская, Софийская и Москворецкая.

Согласно прогнозам, в 18:00 пробки на дорогах Москвы достигнут восьми баллов. Ситуация улучшится только после 21:00, когда общая загруженность дорожно-уличной сети столицы снизится до четырех баллов.

 

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