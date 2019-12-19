МИД РФ назвал неприемлемыми угрозы сотрудникам Sputnik в Эстонии

Москва, 19 декабря. МИД России призвал международные правозащитные организации обратить внимание на ситуацию с угрозами властей Эстонии в адрес сотрудников информационного агентства Sputnik.

В ведомстве отметили, что правоохранительные органы Эстонии рассылают письма сотрудникам информационного агентства Sputnik, угрожая журналистам уголовным преследованием за их профессиональную деятельность.

«Официальный Таллин, по всей видимости, счел для себя делом принципа добиться ликвидации этого российского СМИ», — говорится в заявлении МИД РФ.

В ведомстве также добавили, что действия властей Эстонии неприемлемы и лежат за гранью демократических принципов и международных обязательств.

Ранее стало известно, что власти Эстонии угрожают сотрудникам Sputnik уголовным преследованием, если они не уволятся из агентства до конца 2019 года.

По словам представителей агентства, в последние месяцы сотрудников Sputnik Эстония неоднократно вызывали в Службу безопасности для проведения «профилактических» бесед, в ходе которых им настоятельно рекомендовали прекратить работу в агентстве. Кроме того, эстонские власти пытаются блокировать работу агентства Sputnik. Правоохранительные органы Эстонии запретили банкам осуществлять финансовые транзакции информационного агентства, в результате чего руководство Sputnik не может выплатить зарплаты своим сотрудникам.