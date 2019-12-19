Евросоюз продлил санкции против России на полгода

Брюссель, 19 декабря. Евросоюз продлил экономические санкции в отношении России на полгода. Ограничения будут действовать до 31 июля 2020 года, говорится в сообщении Совета ЕС.

«Учитывая то, что Минские соглашения в полной мере не выполнены, Евросовет единогласно принял политическое решение продлить экономические санкции против России», — отмечено в документе.

Лидеры европейских стран приняли политическое решение о продлении санкций 12 декабря после того, как канцлер ФРГ Ангела Меркель и президент Франции Эммануэль Макрон, участвовавшие во встрече в «нормандском формате», проинформировали глав государств ЕС об итогах этого саммита и о ходе реализации соглашений по урегулированию внутриукраинского конфликта.

Евросоюз ввел санкции в отношении России в 2014 году после того, как Крым в связи с началом гражданской войны на Украине воссоединился с РФ в ходе легитимного референдума. За воссоединение с Россией тогда проголосовали более 90% жителей полуострова. Ограничительные меры Евросоюза коснулись торговой, финансовой и военной сфер. В ответ Россия ввела запрет на ввоз в страну ряда продовольственных товаров из стран ЕС.

Ранее президент РФ Владимир Путин в ходе большой пресс-конференции заявил, что отсутствие санкций со стороны ЕС было бы предпочтительным для России, однако экономика нашей страны уже адаптировалась к «внешним шокам».