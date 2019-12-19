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В Совфеде предложили дать соискателям доступ к скрытым вакансиям

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В Совфеде предложили дать соискателям доступ к скрытым вакансиям

Москва, 19 декабря. Городским службам занятости нужно дать возможность публиковать информацию обо всех вакансиях, даже если работодатель не обратился с соответствующей просьбой. С таким предложением выступил председатель комитета Совета Федерации РФ по экономической политике Андрей Кутепов.

По его мнению, закон «О занятости населения в Российской Федерации» нуждается в изменениях. Сейчас работодатели ежемесячно направляют службам занятости данные о вакансиях и рабочих местах для инвалидов. Однако для того, чтобы служба могла сообщить об этих вакансиях соискателю, опубликовать их в городском банке вакансий или в базе «Работа в России» необходимо, чтобы работодатель обратился за такой государственной услугой.

«Например, в компании есть места для инвалидов. Работодатель отдает эту информацию в центр занятости, а дальше она никуда не поступает, то есть среди населения она не распространяется, пока работодатель об этом не попросит», — цитирует Кутепова «Парламентская газета».

Сенатор считает, что распространение информации о вакансиях необходимо вывести из разряда госуслуг и отнести его к полномочиям регионов. Кроме того, по словам Кутепова, если закон примут, нужно предусмотреть, чтобы он вступил в силу только через полгода после официальной публикации. Это даст возможность субъектам внести изменения в нормативно-правовые акты.

Ранее член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб рассказала Федеральному агентству новостей, какие профессии нужны регионам России.

Источник: Парламентская газета
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