Большая пресс-конференция Путина продолжалась 4 часа 20 минут

Москва, 19 декабря. Пятнадцатая по счету большая пресс-конференция президента РФ Владимира Путина, на которой были подведены итоги уходящего года, продолжалась 4 часа 20 минут.

Таким образом она едва не побила рекорд по продолжительности, установленный в 2008 году. Тогда беседа с журналистами продолжалась 4 часа 40 минут и стала самой долгой за все время, что проводятся встречи Путина с журналистами. При этом нынешняя пресс-конференция стала самой большой по числу участвующих в ней сотрудников СМИ. Всего было зарегистрировано 1895 журналистов.

В рамках мероприятия был поднят целый ряд вопросов, которые имеют отношение к внешней политике, спорту, экономике и социальному устройству. Слово традиционно представлялось не только российским, но и иностранным репортерам, среди которых оказались представители Японии, Китая и Украины.

Напомним, что самая первая пресс-конференция состоялась в 2001 году. Президент России решил сразу принять всех журналистов вместо того, чтобы давать комментарий каждому изданию отдельно. Она стала самой непродолжительной — брифинг продолжался 1 час 35 минут. В то же время самая первая пресс-конференция заложила традицию ежегодного подведения итогов.