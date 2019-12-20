Сирия, 20 декабря. Курдские радикалы перекрыли въезд в лагерь беженцев в Хасаке для гуманитарного конвоя. Боевики ввели новые поборы с предпринимателей в Идлибе. САА провела еще один этап подрывных работ в Восточном Каламуне, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: нанесли ответные удары по укрепрайонам исламистов в южных районах Идлиба; провели подрывные работы в горах Восточного Каламуна в провинции Дамаск; задействовали авиацию для атаки на позиции боевиков на юго-востоке Идлиба.

«Тахрир аш-Шам»: подверглась ответным ударам САА к юго-западу от Алеппо; потребовала от жителей Идлиба выплаты исламского налога на имущество.

Курдские вооруженные группировки: перекрыли въезд в лагерь для беженцев «Ас-Садд» в Хасаке для конвоя с гумпомощью.

Провинция Дамаск

Информационный портал Halab Today TV сообщает о взрыве СВУ вблизи здания мечети в городе Аль-Хамурия, который находится в районе Восточной Гуты. К счастью, в результате инцидента никто из гражданских лиц не пострадал. Предполагается, что бомба была заложена еще во время оккупации этого района боевиками вооруженной оппозиции. Напомним, территория оазиса была полностью зачищена от исламистов незаконных бандформирований весной прошлого года в результате масштабной освободительной операции Сирийской арабской армии (САА). Как известно, в провинции до сих пор выполняются задачи по зачистке местности от следов военного присутствия джихадистов.

Так, очередной этап подрывных работ состоялся в горах Восточного Каламуна на северо-востоке от столицы. По данным новостного агентства Al Nour, инженерные подразделения САА занимались уничтожением боеприпасов, оставшихся после выхода террористов из населенного пункта Аль-Кутайфа, который перешел под контроль сил САР в апреле 2018-го.

Провинция Алеппо

В западных районах Алеппо вновь фиксируются вооруженные стычки между правительственными подразделениями и боевиками сотрудничающих с «Джебхат ан-Нусрой»1 (деятельность запрещена в РФ) бандгрупп. Информационный портал Baladi News сообщает о том, что артиллерия Сирийской арабской армии (САА) ведет огонь по военным объектам исламистов в окрестностях населенных пунктов Кафр-Даиль и Аль-Мансура. Напомним, взаимные обстрелы на данном направлении происходили и накануне. Поводом для возобновления вооруженного конфликта стал обстрел джихадистами жилых кварталов административного центра провинции.

Провинция Идлиб

Медиапортал Step News Agency сообщает о том, что работу на границах «Большого Идлиба» продолжают ВВС Сирии. Военные самолеты наносят точечные авиаудары по военным объектам джихадистов террористического альянса «Тахрир аш-Шам» и подконтрольных ему бандформирований недалеко от населенных пунктов Джарджаназ, Аль-Гадфа и Тель-Мардих на юго-востоке региона. По данным Twitter-канала (baladinetwork), боевые вылеты сирийских ВВС также отмечались в окрестностях деревни Дейр аль-Гарбия. В этом районе также были замечены российские беспилотники.

Между тем стало известно, что с целью финансирования своих отрядов «Джебхат ан-Нусра» и подконтрольное ей так называемое «Правительство спасения» издало «указ», который обязывает всех торговцев и владельцев коммерческих организаций выплачивать закят (налог на имущество в исламском праве).

Провинция Хасака

Информационное агентство Al Nour сообщает о том, что «Демократические силы Сирии»**** (SDF) запретили въезд гуманитарному конвою на территорию лагеря для беженцев «Ас-Садд», который находится в южной части Хасаки. Известно, что три грузовика с гумпомощью были развернуты на подъезде к пункту временного размещения под предлогом отсутствия предварительного разрешения. Как известно, доступ к лагерю «Аль-Хол», в котором наблюдается тяжелый гуманитарный кризис, также затруднен из-за бюрократии и других ограничений. Некоторые из местных активистов полагают, что таким образом курдские радикалы стремятся скрыть от общественности свидетельства того, в каких чудовищных условиях вынуждены существовать беженцы.

1 Организация запрещена на территории РФ.