Историк прокомментировал слова Путина о приравнивании сталинизма к фашизму

Во время своей большой пресс-конференции президент России Владимир Путин заявил о недопустимости приравнивания нацизма и фашизма к сталинизму. Решение же Европарламента, предложившего отмечать 25 мая новый праздник «День борьбы с тоталитаризмом», по сути, делает это возможным. Однако, как бы ни были тяжелы годы правления Иосифа Сталина, зверства режима Адольфа Гитлера не идут с ним ни в какое сравнение, заявил в интервью Федеральному агентству новостей историк Третьего Рейха, писатель и публицист Константин Залесский.

«Мы, разумеется, не согласны с позицией Европарламента, — сказал собеседник ФАН. — В их трактовках Второй мировой и Великой Отечественной войн — тоже. Некоторые считают победу под Эль-Аламейном (сражение в Северной Африке 23 октября — 5 ноября 1942 года, в котором был разбит немецкий фельдмаршал Эрвин Роммель. — Прим. ФАН) значительно более великой, чем победу под Сталинградом. А Польша никогда не признает, что у нее до 1939 года было свое фашистское правительство. Как, кстати, и у стран Балтии были свои авторитарные режимы — с точки зрения исторической науки все это является доказанными фактами».

По словам Залесского, каждое государство само пишет и трактует свою историю, которую зачастую использует для оправдания собственных действий в настоящем времени.

«У этого правила нет исключений — так поступают все. Ибо есть история как наука, а есть история как составляющая часть политики. И поэтому каждая страна будет трактовать историю так, как это выгодно ей. При большевиках, например, Российскую империю называли «тюрьмой народов» — что, разумеется, не имело никакого отношения к действительности, но было выгодно для позиционирования советской власти. И если сегодня Европарламент ставит знак равенства между гитлеризмом и сталинизмом, значит, предполагается, что это принесет пользу», — сказал историк.

По его словам, придавать этому большого значения не стоит.

«Не воевать же теперь с ними, — посмеялся эксперт. — Нужно в ответ отстаивать собственную точку зрения, проводить научные конференции, дискутировать. А как иначе?».

Залесский подтвердил слова президента России о том, что Советский Союз предлагал создать единый антифашистский фронт.

«Такие пожелания у руководства СССР действительно были, но проблема была в том, что тогда мировое сообщество намного сильнее боялось нас, чем фашистскую Германию. Что неудивительно — мы тогда были социалистической страной и декларировали намерение устроить мировую революцию, а это грозило крахом всем европейским элитам», — считает собеседник ФАН.

Комментируя Мюнхенский сговор (соглашение между Германией, Великобританией, Францией и Италией о разделе Чехословакии. — Прим. ФАН), о роли Польши в котором упомянул Путин, Залесский сказал, что, хоть это государство никто «к столу» не приглашал, оно, тем не менее, не преминуло захватить часть Чехословакии, непосредственно примыкающей к ее границам.