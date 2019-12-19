В России прокомментировали заявления Путина о достижениях в экономике

Президент России Владимир Путин в рамках большой пресс-конференции в Москве заявил, что Фонд национального благосостояния за этот год вырос почти вдвое. Также российский лидер подчеркнул, что Россия не будет уподобляться сеятелю, который разбрасывает деньги налево и направо, не понимая, что будет завтра, если цены на энергоносители упадут. Слова президента прокомментировали депутат Госдумы Владимир Бокк и член Совета Федерации Сергей Калашников.

«Мы этого делать не будем. Но будем использовать средства в рамках тех решений, которые были приняты ранее», – подчеркнул президент.

В Госдуме и в Совфеде оценили экономическую метафору главы государства.

«Мне кажется, здесь лучше не скажешь», – прокомментировал Бокк, пояснив, что озвученные российским лидером цифры говорят об уникальных успехах нашей страны.

Калашников отметил актуальность и значимость слов президента о том, что уже на сегодняшний день Фонд национального благосостояния расходуется на экономику, и что в дальнейшем это направление будет развиваться.

Президент также заявил, что России не нужно бояться инфляции. В правительстве считают, что ее нужно таргетировать и уменьшать, потому что рост инфляции означает сокращение реальных доходов граждан.

«Инфляция – это повышение цен, а мы не хотим повышения цен. Это одно из фундаментальных макроэкономических условий, обеспечивающих экономический рост. Инфляционные ожидания подрывают инвестиционный процесс. Но, хочу отметить, в этом смысле у нас хорошие показатели. Россия безусловно является одним из лидеров среди формирующихся рынке по состоянию финансовой и бюджетной системы. У нас в этом году по последним данным 3,25 % инфляции. Это очень хороший нацпоказатель. А в начале следующего года мы вполне можем увидеть и три процента», – рассказал Путин на пресс-конференции.

Глава российского государства отметил, что 20% из ФНБ так или иначе уже находятся в экономике с помощью разных инструментов, в том числе из них 8% было потрачено на прямые крупные инфраструктурные проекты. Например, ЦКАД в Москве профинансирована за счет Фонда национального благосостояния. Осуществляются закупки подвижного состава для РЖД, что хорошо и для транспорта, и для поддержания рабочих мест, и развития транспортного машиностроения. Наконец, деньги, направленные на расшивку БАМа и Транссиба.

В соответствии с решением руководства страны были заморожены траты ФНБ до того момента, когда Фонд достигнет семи процентов ВВП. В настоящее время эти средства накоплены. Техника заключается в том, что на счета эти деньги придут только в середине следующего года, и тогда можно будет приступить к более активному использованию денег. Главное, на что обратил внимание президент, это предназначение таких фондов – обеспечение стабильности национальной валюты.

«Это, в известной степени, подушка нашей безопасности. Я напомню, что в условиях острого международного кризиса в 2008 году мы выполнили практически все свои социальные обязательства, расходуя, несмотря на резкое падение доходов в федеральный бюджет, средства из накопленных резервов», – заключил Путин.

Большая пресс-конференция длилась более четырех часов. На нее было аккредитовано рекордное количество журналистов — почти две тысячи представителей СМИ.