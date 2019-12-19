Елизавета II считает Brexit приоритетом для правительства Бориса Джонсона

Лондон, 19 декабря. Выход Великобритании из Евросоюза является приоритетной задачей для работы правительства Бориса Джонсона. Об этом заявила королева Елизавета II во время открытия новой сессии парламента.

По словам монарха, необходимо обеспечить проведение Brexit к установленному сроку.

«Приоритет моего правительства состоит в том, чтобы обеспечить выход Великобритании из Европейского союза 31 января», — отметила Елизавета II, обращаясь к членам обеих палат парламента.

Накануне представитель британского премьер-министра Бориса Джонсона сообщил, что правительство планирует начать обсуждение законопроекта о выходе страны из ЕС до рождества, то есть до 25 декабря.

На рассмотрение Палаты общин британского парламента документ поступит 20 декабря.

Напомним, 12 декабря в Великобритании прошли парламентские выборы. По итогам голосования большинство депутатских мест заняли консерваторы во главе с Борисом Джонсоном.

Внеочередные выборы пришлось провести из-за политического кризиса, связанного с выходом страны из Евросоюза. Консерваторы выступали за проведение Brexit 31 января 2020 года, а лейбористы — за новый референдум. Джонсон обещал своим избирателям, что Brexit состоится без каких-либо «но», «если» или «может быть».

Предыдущие составы правительства Соединенного Королевства в течение более чем трех лет не могли реализовать волеизъявление большинства граждан страны, запустив процедуру выхода из ЕС.