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Путин пообещал продолжить индексацию пенсий

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Путин пообещал продолжить индексацию пенсий

Москва, 19 декабря. Индексация пенсий в России будет продолжена и после 2024 года, обозначенного в законодательстве, пенсионный возраст в стране повышаться не будет. Об этом заявил президент России Владимир Путин в рамках пресс-конференции с представителями СМИ в Москве. 

«Нет, никаких повышений в сфере пенсионного возраста не предвидится и даже не обсуждается», — ответил российский лидер на вопрос о возможном новом повышении пенсионного возраста.

Путин заверил, что индексация выплат продолжится и после 2024 года, который в настоящее время обозначен в законодательстве как завершающий период индексации.

По прогнозам президента, при текущем уровне инфляции 3,25% индексация пенсий в 2020 году будет в два раза превышать этот показатель, и размер выплаты вырастет на 6,6%.

Источник: Федеральное агентство новостей
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