Путин пообещал сохранить единственную школу, где преподают на алтайском

Москва, 19 декабря. Президент РФ Владимир Путин пообещал сохранить и восстановить единственную на Алтае школу, где ведется преподавание алтайского языка.

Во время большой пресс-конференции российскому лидеру рассказали, что в Республике Алтай есть город, где работает единственная школа, в которой дети могут выучить родной алтайский язык. Школа была основана 30 лет назад, но находится в арендованном помещении, а собственное здание у нее до сих пор не появилось.