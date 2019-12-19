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Путин пообещал сохранить единственную школу, где преподают на алтайском

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Путин пообещал сохранить единственную школу, где преподают на алтайском

Москва, 19 декабря. Президент РФ Владимир Путин пообещал сохранить и восстановить единственную на Алтае школу, где ведется преподавание алтайского языка. 

Во время большой пресс-конференции российскому лидеру рассказали, что в Республике Алтай есть город, где работает единственная школа, в которой дети могут выучить родной алтайский язык. Школа была основана 30 лет назад, но находится в арендованном помещении, а собственное здание у нее до сих пор не появилось. 

«Вообще алтайский язык относится к древнейшим тюркским языкам. Это, по сути, база всех остальных тюркских языков в значительной степени. Не в значительной, а почти 100%. Думаю, мы должны гораздо больше внимания уделять изучению национальных культур, обычаев, языков. А если в плачевном состоянии находится школа — тем более, которая преподает на национальном языке, — это, конечно, недопустимо. Вы мне сказали: «Помогите эту школу сохранить и восстановить». Обещаю, мы это сделаем», — ответил Владимир Путин.

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