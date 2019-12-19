Москва, 19 декабря. Президент России Владимир Путин напомнил, кто несет ответственность за нынешнюю ситуацию в Ливии, отметив, что Москва была против военного вторжения сил международной коалиции в республику.

Глава государства отметил, что Россия находится в постоянном контакте со всеми сторонами конфликта в Ливии. Кроме того, Москва постоянно ведет диалог по Ливии с Турцией и другими государствами.

«Мы знаем, что разные страны с разными сторонами конфликта Ливии поддерживают разные отношения. Мы в контакте и с Сарраджем, и с Хафтаром. Это очень сложный вопрос. Россия была против использования в Ливии вооруженных сил, и резолюция Совбеза запрещала Каддафи применять авиацию. А против него применяли», — сказал Путин в ходе большой ежегодной пресс-конференции.

Он также напомнил, что до начала конфликта уровень жизни в Ливии был близок к стандартам стран Евросоюза. Однако теперь на территории республики царят развал и хаос. Глава государства подчеркнул, что стороны конфликта должны начать прямой диалог, что позволит прекратить боевые действия.

«Важно найти решение между конфликтующими сторонами, которое позволит прекратить боевые действия и договориться, кто и как будет управлять страной. Мы об этом будем говорить с партнерами в Европе, мы говорили об этом с Эрдоганом», — добавил президент.

В настоящее время незначительная часть Ливии находится под контролем террористов Правительства национального согласия, которое было искусственно создано при поддержке лишь 12 стран-участниц ООН.

Восточная часть республики контролируется законным правительством Ливии, которое было признано многими арабскими государствами.

В 2014 году Ливийская национальная армия (ЛНА) под командованием фельдмаршала Халифы Хафтара начала контртеррористическую операцию «Аль-Карама», целью которой является освобождение Ливии от террористов, захвативших часть территории республики после государственного переворота в 2011 году.

В апреле 2019 года ЛНА начала новый этап операции «Аль-Карама», в рамках которой ливийские войска намерены освободить столицу республики и северо-западные районы страны от боевиков, которые связаны с запрещенными в России террористическими группировками «Исламское государство»1, «Аль-Каида»1 и «Братья-мусульмане»1. В данный момент ЛНА контролирует более 90% территории Ливии.

Ранее ряд западных СМИ, которые были неоднократно замечены на публикации фейков, сообщили, что в операции против террористов в Ливии якобы задействована ЧВК «Вагнер», однако данная информация до сих пор не нашла подтверждения.

1 Организация запрещена на территории РФ.