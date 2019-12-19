Путин рассказал о роли волонтеров в России

Москва, 19 декабря. Президент РФ Владимир Путин заявил, что волонтерское движение набирает обороты в России, позволяя осуществлять большие объемы работ.

«У нас волонтерское движение набирает такие обороты — миллионы людей работают. Мы всячески будем поддерживать это движение. Это касается и ветеранов, и помощи больным детям, и соблюдения прав в сфере медицины», — отметил он.

В качестве примера Путин привел помощь волонтеров в очищении берегов Волги от мусора. По его словам, региональные власти бросили клич, на который откликнулось около миллиона граждан. На очистку прибрежной зоны пришло 900 тысяч человек.

Отметим, что это уже не первый раз, когда президент РФ хвалит волонтерские движения за их работу. В начале месяца он встретился с волонтерами на Международном форуме добровольцев в Сочи. В ходе встречи к российскому лидеру обратилась автор проекта «Бабушка на час» Вера Лазарева​​​. Женщина попросила президента рассмотреть вопрос о возможности работы от имени физических лиц. Путин пообещал обдумать вопрос о реализации волонтерских проектов без создания некоммерческой организации.