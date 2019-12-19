Женщина получила срок за повторное вождение в нетрезвом виде в Оренбурге

Оренбург, 19 декабря. Автоледи получила срок за вождение в нетрезвом виде в Оренбурге. Суд вынес приговор и назначил ей лишение свободы сроком на полгода.

32-летняя местная жительница проведет шесть месяцев в колонии-поселении. Отмечается, что женщина уже имела судимость в июне 2018 года за подобное преступление, но это не помешало ей снова сесть за руль в нетрезвом виде в сентябре 2019 года. Она попала в ДТП и проходить медицинское освидетельствование отказалась. Примечательно, что авария произошла за день до истечения запрета на вождение за предыдущее нарушение, передает ria56.ru.

Ленинский суд Оренбурга признал автоледи виновной в повторном управлении автомобилем в нетрезвом виде.

Осужденная с приговором не согласилась, назвав его чересчур суровым, но Оренбургский областной суд с участием прокурора признал судебное постановление законным.

Ранее сообщалось, что в подмосковном Подольске 64-летняя местная жительница на Hyundai Solaris выехала на красный свет и столкнулась с автомобилем Volkswagen Passat, передает РИАМО.