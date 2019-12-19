Путин призвал не верить западным СМИ, публикующим фейки о Ливии

Москва, 19 декабря. Президент РФ Владимир Путин призвал не верить публикациям западных СМИ о Ливии. Соответствующее заявление глава государства сделал в ходе большой итоговой пресс-конференции.

«Вы верите тому, что пишут в западных СМИ? Вы во все верите? Тогда почитайте, что они пишут в отношении Турции, и ваше мнение изменится», — сказал президент России, отвечая на вопрос турецкого журналиста.

Путин также напомнил, что до свержения и убийства многолетнего правителя страны Муаммара Каддафи Ливия была близка к стандартам Евросоюза по уровню жизни. Теперь же в стране царит хаос.

Напомним, фельдмаршал Халифа Хафтар, командующий Ливийской национальной армией (ЛНА), которая поддерживает легитимно избранную Палату представителей в Тобруке, ведет в Ливии антитеррористическую операцию. Хафтар намерен освободить Триполи и близлежащие территории от контроля террористов так называемого Правительства национального согласия (ПНС) Ливии, покрывающего бандитов из различных вооруженных формирований.

Отметим, что многие западные СМИ, в том числе и Bloomberg, публикуют различные фейки о ситуации в Ливии, заявляя, что в антитеррористической операции принимает участие ЧВК «Вагнера». Никаких доказательств этих сообщений западные издания не представили.