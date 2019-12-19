Путин призвал проработать с местными властями вопрос строительства метро в Екатеринбурге

Москва, 19 декабря. Вопрос строительства метро в Екатеринбурге и Красноярске нужно прорабатывать региональным властям совместно с федеральными властями. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин, отвечая на вопрос во время большой пресс-конференции.

У российского лидера спросили о строительстве метро в Екатеринбурге. Глава государства отметил, что этот город очень быстро развивается, становится все более современным и нуждается в развитии инфраструктуры.

«Некоторые время назад было принято решение о том, что такие проекты должны осуществляться на основе региональных возможностей и ресурсов, но это невозможно. Поэтому реализация подобных проектов, конечно, должна осуществляться вместе с федеральными властями и при федеральной поддержке», — сказал Владимир Путин.

Он добавил, что не так давно говорили и о планах развития метро в Красноярске, так как в этом городе строительство метрополитена было заморожено.