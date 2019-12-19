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Журналист поблагодарил Путина за награждение его деда

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Журналист поблагодарил Путина за награждение его дедаМосква, 19 декабря. Сельмашевец Иван Афанасьев из Белоруссии в рамках большой пресс-конференции поблагодарил президента России Владимира Путина за присуждение посмертной награды его деду — генерал-майору Александру Лизюкову.

В феврале 2018 года российский лидер подписал указ о посмертном награждении полководческим орденом Жукова генерал-майора Лизюкова, командующего пятой танковой армией, с формулировкой «за умелую организацию боевых действий в ходе операций Великой Отечественной войны».

Представитель Белоруссии на пресс-конференции воспользовался возможностью задать вопрос президенту и вместо этого выразил главе России благодарность. 

«Я вас поздравляю с таким дедушкой, у вас хорошие гены», — смущенно ответил Путин.

Также Афанасьев пригласил российского лидера в Гомель, где в этом году был открыт памятник Лизюкову и двум его братьям, и рассказал об инициативе о проведении встречи представителей регионов, на полях которых сражались гомельчане.

По словам журналиста, встречу было бы символично провести в 2020 году, в 120-летие генерал-майора. Афанасьев выразил мнение, что поддержка идеи со стороны президента России будет способствовать ее скорейшей реализации.

«Обязательно посмотрим»,— сказал Путин, поблагодарив представителя СМИ за инициативу.

Источник: Федеральное агентство новостей
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