Противники земельной реформы на Украине перекрыли центр Киева

Киев, 19 декабря. Участники митинга против земельной реформы на Украине перекрыли улицу Крещатик в центре Киева.

Как сообщают украинские СМИ, движение транспорта в Киеве парализовано. Митингующие стоят с плакатами «земля – божий дар, а не товар» и скандируют «Украина не продается».

Протесты против земельной реформы идут в Киеве уже третий день подряд. В центре города выставлены наряды полиции и нацгвардии. Отмечается, что 18 декабря между правоохранителями и участниками митинга произошли стычки, в результате которых пострадало 23 представителя власти.

Рядом с противниками земельной реформы митингуют школьные учителя, требующие повышения денежного довольствия.

Напомним, Верховная рада Украины проголосовала за отмену моратория на продажу земель сельскохозяйственного значения, который был введен 18 лет назад. Согласно законопроекту, собственниками земель могут стать только украинские физические и юридические лица, муниципалитеты и государство. При этом иностранцы и лица без гражданства должны будут продать свои участки в течение года.

Земли, принадлежащие государству и муниципалитетам, будут реализованы на торгах. Документ закрепляет преимущественное право арендаторов на выкуп участков. Помимо этого, будет введен временный мораторий на покупку земель с иностранным капиталом до 1 января 2024 года.