Донбасс, 19 декабря. ВСУ устроили постановочный бой под Донецком и понесли потери, убит мирный житель. В передовых частях армии Киева выявлена крупная недостача американской военной помощи. Под Киевом у националистов изъяты списанные ранее из ВСУ тяжелые минометы. Последние новости Новороссии — в обзоре Федерального агентства новостей.

Оперативная обстановка

Украинские силовики за сутки обстреляли территории республик Донбасса восемь раз. В Луганской Народной Республике обстрелам из боевых машин пехоты, пулемета и миномета подверглись поселки Фрунзе и Голубовское. По городам и селам Донецкой Народной Республики Вооруженные силы Украины открывали огонь шесть раз. При стрельбе использовались 82-мм минометы, машины боевой пехоты, бронетранспортеры, гранатометы и стрелковое оружие. В зоне ведения огня находились четыре населенных пункта, включая Донецк.

Кроме того, как стало известно поздно вечером из экстренного сообщения оборонного ведомства ДНР, в Марьинке военнослужащие ВСУ решили устроить показательный бой для прибывших американских журналистов и спровоцировать Народную милицию ДНР на огонь по украинским позициям. В результате провокации украинских военных от их же обстрела погиб мирный житель Марьинки, который случайно оказался на линии огня. Позже стало известно и о гибели бойца ВСУ.

Офицерский состав ВСУ разворовывает военную помощь из США

Военному ведомству ЛНР стали известны результаты комплексной проверки, которая проводилась правоохранительными органами Украины в расположении 46-й десантно-штурмовой бригады ВСУ. Комиссия обнаружила недостачу 12 приборов ночного видения, поставленных в качестве военной помощи из США. Как передал собственный источник Народной милиции ЛНР, в ходе обыска мест проживания и службы двух офицеров бригады были найдены 2 прибора из 12. Командир роты хранил спецтехнику у себя дома, а заместитель командира батальона прятал прибор у себя в сейфе на рабочем месте. Проводятся дальнейшие следственные мероприятия.

Также, по информации Народной милиции ДНР, сотрудники СБУ в Мариуполе задержали рядового из 36-й бригады морской пехоты ВСУ при попытке продажи гражданскому лицу прибора ночного видения, полученного в рамках военного сотрудничества от Канады. В ходе оперативных мероприятий установлено, что морской пехотинец продавал спецтехнику за шесть тысяч гривен, в то время как настоящая цена прибора составляет восемь тысяч долларов.

Вооружение украинской армии расползается по всей стране

Как передает пресс-служба Народной милиции ДНР, недавно была распространена информация о том, что инспекцией службы ракетно-артиллерийского вооружения (РАВ) штаба ООС выявлен факт недостачи трех ракетных комплексов в 58-й мотопехотной бригаде ВСУ.

Противотанковые ракетные комплексы в ноябре были переданы для ремонта в конструкторское бюро «Луч». Однако проверка обнаружила, что «Стугна-П» в количестве трех штук до бюро так и не доехала. Следователями возбуждено уголовное дело, начальник бригады РАВ арестован. Местонахождение комплексов остается неизвестно.

Попытка кражи минометов была пресечена СБУ в 92-й бригаде ВСУ. На автомобильной дороге неподалеку от Киева в фургоне, которым управляли гражданские лица, обнаружены два украинских миномета «Молот» калибром 120 мм. Спецмероприятия позволили выяснить, что рабочие минометы списали еще летом, а позже передали участникам националистической группировки. Задержанные гражданские лица оказались представителями организации «Национальный корпус».

Очередной тайник с боеприпасами обнаружен в Луганской области

В городе Рубежное Луганской области при досмотре полицией военной техники обнаружен тайник с гранатами и патронами, оборудованный в боевой машине пехоты, принадлежащей 14-й бригаде ВСУ. Информацию сообщил офицер пресс-службы оборонного ведомства луганчан Иван Филипоненко. Указанное соединение отбывает в пункт постоянной дислокации по ротации. Таким образом, из зоны ООС неустановленные военнослужащие пытались вывезти вглубь страны 20 гранат и 1900 патронов.