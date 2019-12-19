Путин оценил важность строительства моста в Самарской области для торговли с Китаем

Москва, 19 декабря. Строительство моста в Самарской области, который станет частью транспортного маршрута Европа — Западный Китай, самым положительным образом скажется на торговле. Об этом в четверг заявил президент РФ Владимир Путин, выступая на большой пресс-конференции по итогам года.

«Отразится самым наилучшим образом. Несмотря на рост товарооборота с Китаем, развитие инфраструктуры у нас пока идет недостаточно. Мы несколько отстали от Казахстана, который уже проложил свою часть дороги до Китая», — отметил он.

Решение о строительстве моста через Волгу было принято в октябре. Губернатор Самарской области дважды обсуждал с Путиным вопрос строительства моста. В итоге проект был включен в утвержденный правительством план по модернизации и развитию магистральной инфраструктуры страны, рассчитанный до 2024 года.

Новый мост будет стальной конструкцией на четыре полосы движения. Его протяженность составит 100 метров. Предполагается, что мост не только улучшит сообщение с Китаем, но и сократит время на поездку от Самары до Москвы с 16 до 8 часов.