Путин рассказал, какими качествами должна обладать женщина-президент

Москва, 19 декабря. Женщина привносит в политику женское начало и меньше агрессии — это будет востребовано. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин во время большой ежегодной пресс-конференции, отвечая на вопрос о том, какими качествами должна обладать женщина-президент.

«С точки зрения возможности управления, ответственности за страну, за людей эти требования не могут отличаться по гендерным принципам — компетентность, порядочность. Женщина привносит женское начало в политику — меньше агрессии. Это, безусловно, будет востребовано», — сказал глава российского государства.

Ранее российский лидер Владимир Путин в ходе пресс-конференции рассказал о своем отношении к законодательному проекту о домашнем насилии. По его словам, прочитать проект он не успел, но председатель Совфеда Валентина Матвиенко недавно подробно о нем рассказывала.

«Отношение мое смешанное. Силой не заставишь любить. Я против любого насилия. Особенно я против насилия к детям и женщинам», — подчеркнул Путин.

Напомним, 15-я пресс-конференция Путина проходит в четверг в российской столице. В этом году на традиционное мероприятие аккредитовано рекордное количество представителей СМИ — 1895.