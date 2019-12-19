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Путин пообещал разобраться с критическим состоянием домов ветеранов в Краснодарском крае

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Путин пообещал разобраться в ситуации с низким уровнем жизни ветеранов в Краснодарском крае

Москва, 19 декабря. Президент России Владимир Путин пообещал обсудить с губернатором Краснодарского края Вениамином Кондратьевым проблемы со старыми ветеранскими домами и закрытие школы российского педагога Михаила Щетинина.

Журналист газеты «Президент» на пресс-конференции рассказал главе государства, что ветеранские дома в Сочи прекратились в трущобы и ночлежки, власти также планируют закрыть школу Щетинина. Он попросил российского лидера прекратить «бесчинства» чиновников в регионе.

Путин подчеркнул, что бесчинства, которые где-то встречаются, в том числе в Краснодарском крае, должны быть устранены. В то же время глава государства признался, что не слышал о сказанных репортером проблемах.

«Я обязательно поговорю на этот счет с губернатором (Краснодарского края. — Прим. ФАН) Кондратьевым Вениамином Ивановичем, — сказал президент России. — А по поводу того, чтобы прекратить бесчинства именно в Сочи, я думаю, что это вполне возможно сделать и нужно сделать в ближайшее время, если есть какие-то нарушения, тем более в отношении ветеранов и тем более в преддверии 75-летия Победы».

Путин добавил, что на должность мэра Сочи пришел новый человек, и его сориентируют по работе на основе материалов журналистов.

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