Президент Сирии встретился с депутатами Госдумы РФ в Дамаске

Дамаск, 19 декабря. Президент Сирии Башар Асад принял в Дамаске делегацию, направленную Госдумой РФ. Депутаты во главе с координатором парламентской группы по связям с САР Дмитрием Саблиным обсудили с Асадом различные вопросы российско-сирийских отношений, сообщает пресс служба президента Сирии.

Темой встречи стало текущее развитие ситуации в Сирии и ближневосточном регионе. Башар Асад рассказал российским парламентариям о ходе выполнения достигнутых соглашений между Сирией и РФ. Обсуждалось развитие отношений между сторонами в экономической, социальной, культурной и научной областях.

Асад подчеркнул важность расширения координации между Сирией и Россией в рамках исторического сотрудничества в стратегических вопросах. Он подчеркнул, что развитие может осуществляться только в рамках твердых этических принципов.

Думская делегация во главе с Дмитрием Саблиным поздравила Асада и сирийский народ с победой над терроризмом. Депутаты подчеркнули, что Россия готова продолжить поддержку сирийского народа. Ранее усилия россиян позволили разгромить «Исламское государство1» (запрещено в РФ) отразить серьезнейшую террористическую угрозу в истории Сирии и всего Ближнего Востока.

Ранее, напомним, Башар Асад провел встречу с вице-премьером РФ Юрием Борисовым. Главной темой встречи стало развитие экономического сотрудничества между Российской Федерацией и Сирийской Арабской Республикой.

1 Организация запрещена на территории РФ.